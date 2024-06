El juez cita a Begoña Gómez a la declaración por videoconferencia de Barrabés desde el hospital

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez a la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés por videoconferencia desde el hospital, que ha fijado para el próximo 15 de julio.

En una providencia, el titular del Juzgado número 41 de Madrid ha acordado esa comparecencia por medios telemáticos a la vista de que el empresario que impulsó el máster de la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense se encuentra ingresado y su estado de salud "no le permite desplazamiento alguno, aun manteniendo las capacidades mentales y cognitivas integras para contestar a las preguntas que se le formulen".

El instructor adopta la medida, explica, "teniendo en cuenta que no existe un pronóstico de recuperación de su salud a corto plazo si es que llega a darse", por lo que acuerda recibirle declaración con carácter de prueba preconstituida -lo que garantiza su validez en un posible juicio en caso de que llegado el caso no se encontrase en disposición de prestar testimonio o hubiese fallecido- el 15 de julio a las once de la mañana.

Peinado cita para esa comparecencia "a las partes personadas", y especifica que incluye, además de la Fiscalía y al propio Barrabés, "a la investigada, que deberá estar asistida de Letrado", para lo que ordena llevar a cabo "las gestiones oportunas a nivel técnico" para la práctica de la videoconferencia.

En otra providencia, el instructor del "caso Begoña Gómez" acuerda el interrogatorio como testigo del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 5 de julio, el mismo día en que debe comparecer Begoña Gómez.

La defensa de Begoña Gómez se ha quejado al juez Peinado de que le resulta "imposible" saber por qué hechos se le está investigando una vez que la Fiscalía Europea haya asumido las pesquisas sobre las adjudicaciones de Red.es a la UTE en la que participó una empresa de Barrabés. El instructor le aclaró que se centraba ahora en "dos bloques que no conciernen a esos contratos", pero el abogado de la esposa del presidente del Gobierno considera que esa contestación no despeja ninguna duda.

En el escrito remitido a Peinado, el exministro socialista Antonio Camacho señala que las numerosas acusaciones personadas en el procedimiento han presentado a lo largo de la instrucción numerosos escritos "intentando ampliar el objeto del procedimiento", sobre los que el magistrados no se ha pronunciado. De esta forma, se queja el letrado, "es imposible saber qué es lo que el juzgado estima que es objeto de investigación", lo que considera que vulnera su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva teniendo en cuenta que el próximo día 5 de julio Begoña Gómez está citada a declarar "sobre unos hechos que desconoce".

Innova Next SLU, la empresa de Barrabés, obtuvo entre junio y agosto de 2021 dos adjudicaciones de Red.es, la segunda a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas) "ganando a cuatro ofertas más económicas", según constató la Audiencia Provincial de Madrid al avalar la investigación judicial de adjudicaciones que suman 10,2 millones de euros, unos procedimientos en los que "al parecer, la denunciada Begoña Gómez recomendó su contratación por carta".