El juez cree que Tsunami tuvo "en mente" atentar contra el Rey en Barcelona en 2020

El juez Manuel García Castellón atribuye a Tsunami la intención de atentar "al paso de la comitiva del Rey" en una visita a Barcelona en julio de 2020. Así lo asegura el magistrado en un auto en el que sostiene que la plataforma tuvo "en mente" llevar a cabo esa acción, situando "entre sus objetivos" a Felipe VI.

En la resolución, el instructor da cuenta de una conversación a través de la aplicación Wire intervenida al empresario Josep Campmajó, al que sitúa en la cúspide de Tsunami, con un individuo sin identificar, que utiliza el alias de "Xuxu Rondinaire", que según el contenido de los mensajes "podría pertenecer a algún cuerpo policial, existiendo sospechas que podría ser del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra".

Este supuesto agente, señala el juez, "comienza a explicar pormenorizadamente diferentes aspectos relativos a los preparativos de seguridad de una comitiva que, por las referencias expresas, se entiende que pudiera tratarse de una comitiva real", que García Castellón singulariza en "la visita que el Rey Felipe VI realiza anualmente a la ciudad de Barcelona con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona".

Según expone, expresiones como "Guardia R" harían referencia "con toda probabilidad" a la Guardia Real. Los dos interlocutores hacen referencia a una conversación anterior, que no fue intervenida, "que sería el prólogo de las ideas expuestas" por "Xuxu Rondinaire", referidas a la "exposición detallada del despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del monarca, desde el uso de vías rápidas desde el aeropuerto hasta el recinto donde se celebra el acto, incluyendo la composición de la comitiva móvil con la disposición de los vehículos de Casa Real, Mossos, ambulancias etc, pasando por los reconocimientos realizados de forma permanente sobre el recorrido y la disposición de fuerza policial en cruces, puentes, intersecciones etc".

"La Guardia R da pasadas adelante y atrás por todo el recorrido"

García Castellón concluye que "la conversación permite inferir" que Tsunami Democràtic "podría tener en mente realizar alguna actuación en relación con la visita" del Rey a Barcelona". Sobre todo, precisa, teniendo en cuenta que el interlocutor de Campmajó aseguró en esa conversación (que sitúa entre los días 12 y 13 de julio de 2020): "Desde unas horas antes la Guardia R da pasadas adelante y atrás por todo el recorrido y va informando de novedades... Explícame que queréis hacer y os diré si vale la pena o es perder el tiempo como en el Camp Nou... Un par de horas antes, dos veces hacen el recorrido con toda la comitiva (sin la personalidad)... Y la comitiva es larga".

El magistrado deduce que la referencia a "perder el tiempo como en el Camp Nou" conduce "inevitablemente" a la acción ejecutada por Tsunami Democràtica el 18 de octubre de 2019, "y cuyo resultado no estuvo a la altura de lo que se esperaba por la organización" (que no pudo utilizar drones como planeaba para amplificar su protesta contra la sentencia del "procés" durante el Clásico en el estadio azulgrana).

La conversación permite deducir, señala García Castellón, "no solo que Tsunami Democràtic mantenía su intención de actuar en el mes de julio de 2020, sino algo todavía más grave, que entre sus objetivos podría estar actuar al paso de la comitiva del Rey". De ahí que el instructor acuerde solicitar a la Guardia Civil que investiguen estas conversaciones, identifique a "Xuxu Rondinaire" y le detalle las "visitas planeadas por el monarca en estas fechas".