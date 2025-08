La jueza permite a Sánchez personarse como perjudicado por la lona que le llama “corrupto”

La jueza que investiga la lona que tacha a Pedro Sánchez de "corrupto", que fue retirada por orden judicial de una fachada frente al Congreso de los Diputados, ha aceptado la personación del presidente de Gobierno como perjudicado y, por tanto, podrá ejercer la acusación particular.

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid indaga en si Hazte Oír pudo incurrir en un delito de injurias con publicidad con el cartel que se colgó el pasado mayo. El asunto llegó a los juzgados después de que la diputada del PSOE Begoña Nasarre presentase una denuncia que llevó a que se quitase como medida cautelar dictada por otro juez.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes jurídicas, la asociación ya ha recurrido la personación del jefe del Ejecutivo, alegando que, en primer lugar, Sánchez no ha presentado la preceptiva querella contra su acción.

Tal y como recuerda que establece la legislación al fijar que "nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito" o un representante legal en posesión de un poder habilitante para actuar en su nombre.

En segundo lugar, la entidad defiende en su recurso que es precisa la celebración de un acto de conciliación civil previo a que la causa continúe por la vía penal.

Por ambas circunstancias, Hazte Oír entiende que no es "conforme a derecho" que se le permita personarse en un procedimiento penal que no debió iniciarse sin que antes tuviese lugar un intento de llegar a un acuerdo entre el propio Sánchez y la asociación.

"En este caso no se intentó la conciliación previa, si no que se acudió directamente a la vía penal, algo que tendría que haber llevado a la inadmisión de la denuncia formalizada por el PSOE", expone en su alegación la entidad detrás de la lona.

"Ciudadano" Sánchez

Asimismo, Hazte Oír señala que en su cartel no vinculan a Sánchez con la corrupción en calidad de inquilino de la Moncloa, si no como "ciudadano particular", lo que también reforzaría que el PSOE no está legitimado -sin poder de por medio- a ejercer acciones legales por injurias en su nombre.

La asociación apunta a la magistrada María Dolores Baeza que este extremo lo demuestra que el propio aludido ha solicitado personarse con procurador y abogado "particulares", y no empleando para su representación legal a la Abogacía del Estado, como entiende que debiera ocurrir al actuar bajo su condición de segunda autoridad del Estado.