Junts avisa a Sánchez que la duración de la "prórroga" dependerá de si cumple con Cataluña: "Si no, a elecciones"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la duración de la "prórroga" a la que ella se refirió este miércoles en el Congreso, dependerá de si el Ejecutivo tiene interés en "cumplir con los términos de Cataluña", algo que si no ocurre querrá decir "que a Sánchez ya le irá bien ir a elecciones".

Durante una entrevista en 'La Hora de la 1' en TVE, recogida por Europa Press, la independentista catalana ha garantizado que desde su formación no ponen plazos a la prórroga porque cree que "no vale la pena", aunque al mismo tiempo ha insistido al Gobierno que este plazo extra "no dura toda la legislatura".

"Si el señor Sánchez tiene interés en seguir la legislatura, es muy fácil, tiene que cumplir con los términos de Cataluña. Ya no le digo cumplir con Junts, nosotros ponemos por delante siempre el país, ni el partido ni personalismos. Y si Sánchez no cumple con Cataluña, quiere decir que a Sánchez ya le irá bien ir a elecciones", ha apostillado.

Nogueras ha valorado el debate en el Congreso de los Diputados celebrado este miércoles como un momento donde se mostró "quién tiene la corrupción más larga" y el "y tú más". Al mismo tiempo, ha denunciado que también es "una forma de corrupción no pagar a los ciudadanos de Cataluña lo que les corresponde" o "no cumplir la ley de los presupuestos año tras año".

"Ayer se hablaba de corrupción y nadie mencionó, excepto nosotros, la corrupción de algunos jueces de la cúpula judicial española", ha avisado la diputada de Junts.

Además, ha aprovechado para criticar a PSOE y PP en cuanto a sus pactos para la alcaldía de Barcelona o para la renovación del CGPJ, al igual que ha sentenciado que ambas formaciones, en cuanto a la lucha contra la respectiva corrupción, "no tienen ganas" de llevar a cabo "medidas realmente profundas y estructurales".