Junts rechazará la reforma para la acogida de menores migrantes si Cataluña no queda excluida

La reforma de la Ley de Extranjería para distribuir en todas las autonomías españolas a los menores migrantes que desbordan Canarias depende de PP y de Junts para que salga adelante. Los populares exigen matizaciones y evitan aún definir su postura mientras que Junts se ha posicionado ya prácticamente en el "no". En este sentido, fuentes de los posconvergentes han explicado que rechazan la acogida de más migrantes y pretenden quedar excluidos de la reforma legislativa del artículo 35 de la Ley de Extranjería porque, además, están en plenas negociaciones para asumir las competencias de inmigración.

El partido de Carles Puigdemont señala que ahora mismo lo que se propone con la reforma legislativa es un "cupo obligatorio por Ley" y sería el Gobierno "quien decida el reparto", algo que no están dispuestos a aceptar los posconvergentes. Actualmente, el redactado del artículo 35.12 de la Ley de Extranjeria dice lo siguiente: "Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración". La intención del Gobierno canario, que es quien promueve la reforma legislativa, pasa por modificar este precepto para que el reparto de menores migrantes no acompañados pase a ser una cuestión de Estado y no recaiga en las autonomías.

"Ahora mismo, la respuesta es no", señalan fuentes de Junts, matizando que podría haber cambios, aunque todo apunta a que van a rechazar cualquier posibilidad de reforma legislativa que pase por incluir a Cataluña en el reparto de los menores migrantes de Canarias. De hecho, los posconvergentes aseguran que aspiran a que el traspaso de competencias en materia migratoria esté "lista lo antes posible", aunque nada hace pensar que esté antes de julio, que es cuando aspira el gobierno canario a encontrar una solución al problema migratorio. Actualmente, Canarias acoge a 6.000 menores migrantes, una cifra que desborda todas sus capacidades.

De momento, en Junts señalan que el Gobierno no ha dicho ni "sí" ni "no" a su propuesta para que Cataluña quede excluida de la acogida de los migrantes menores de Canarias. En todo caso, enfatizan en hacerse con las competencias para evitar también que acaben decidiendo PP y PSOE. "Nuestra prioridad son las competencias", afirman, y añaden que Cataluña ahora "no tiene ni herramientas ni recursos".

Mientras se da por hecho que Junts estará en el "no", queda por ver qué acaba haciendo el PP. Su portavoz en esta materia es Ana Alós, quien mantuvo la reunión con Fernando Clavijo y defiende que la acogida de los menores migrantes debe ser debatido y acordado en una Conferencia Sectorial, donde estén representadas todas las autonomías. En este sentido, a principios de julio, está previsto que se celebre una Conferencia Sectorial.

Los populares piden matizaciones. En concreto, han enviado "una serie de preguntas" al Gobierno sobre esta cuestión, de las cuales no han recibido aún respuesta; y, han mostrado mucha preocupación porque tampoco han recibido garantías de una financiación completa ni de que Moncloa "tenga un plan para evitar los flujos migratorios que se pueden producir en forma de avalanchas en las costas de las Islas Canarias y del resto de España durante este verano". Asimismo, los populares muestran preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno negocie "bilateralmente" con PNV y Junts.