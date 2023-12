Junts reprende a Sánchez por "ignorar" el catalán en la UE y sigue su guerra contra el Poder Judicial

Junts sigue mostrando un tono duro en el Congreso de los Diputados y parece aún lejos de moderarlo: este miércoles, en el turno de réplica a la comparecencia de Pedro Sánchez, la portavoz de los posconvergentes Míriam Nogueras ha reprendido al presidente del Gobierno por ignorar el catalán y ha seguido con su cruzada contra el Poder Judicial. Nogueras ha reprochado a Sánchez que no haya "ni mencionado" en su comparecencia la carpeta del catalán y no haya convertido a la lengua en oficial en la Unión Europea mientras ha acusado al Consejo General del Poder Judicial de tener una "estrategia de injerencia en la política sin precedentes" en Europa y ha dicho que "ninguna ley" le otorga al Poder Judicial la capacidad de "control o vigilancia" de la actividad que se desarrolla en el Congreso.

En este sentido, Nogueras ha criticado que Sánchez se haya deshecho en esfuerzos para que Nadia Calviño sea presidenta del Banco Europeo de Inversiones, pero no haya logrado la oficialidad del catalán tras la presidencia europea de este segundo semestre de 2023. "Creemos que podían haber aprovechado mejor la oportunidad,desplegando todo el esfuerzo y diplomacia para acabar con un hito histórico", ha señalado Nogueras. "El catalán aún no es lengua oficial, pero Calviño si será presidenta del BEI", ha añadido. "Los mismos esfuerzos diplomáticos que han usado para unas cosas tendrían que usarlos para otras", ha añadido. Cabe recordar que la oficialidad del catalán es un compromiso que ha adquirido el PSOE con Junts para lograr su apoyo en el Congreso.

A renglón seguido, Nogueras ha ido a la carga contra el Poder Judicial. "En este país,algunos han asumido como propias atribuciones que no le tocan. Un presidente interino del CGPJ no puede llamar al orden a una diputada de esta cámara", ha señalado Nogueras, después de que la semana pasada acusara de "indecentes" a magistrados como Pablo Llarena, Carlos Lesmes o Concepción Espejel. También se ha referido a las investigaciones de la Guardia Civil y la inclusión en el sumario de Tsunami el concierto de Sant Esteve: "Hasta este absurdo y ridículo llega la guerra judicial, una guerra judicial que algunos siguen negando pero que ya es imposible de justificar", ha continuado Nogueras. "El PP lleva años bloqueando la renovacióndel CGPJ con el objetivo claro que todo el mundo conoce: proteger a sus afines y a la vez asegurarse que los jueces amigos les den protección", ha añadido.

Nogueras ha señalado que la "cúpula judicial hace demasiado tiempo que está cuestionada" y ha considera que su partido tiene dos opciones: "O callar y poner fin a lapelícula; o, no callar y aguantar porque no somos terroristas, delincuentes, nazis o tumultuarios. Y no permitiremos queustedes nos sigan tratando como terroristas y delincuentes", ha afirmado, recordando que la semana pasada registraron una proposición de ley para los miembros del CGPJ sean automáticamente cesados cuando caduque su mandato. "Después de muchos años denunciando la politización de la justicia y el abuso del Poder Judicial, creo que el independentismo ya no está solo denunciando el 'lawfare'", ha añadido Nogueras.

Euskera

Aitor Esteban (PNV), aunque con un tono mucho menos crítico, también le ha dicho a Sánchez que el reconocimiento del euskera en Europa es muy importante: de hecho, ha señalado que es "casi" más importante que en el Congreso. "Simbólicamente, es importante que Europa reconozca a sus ciudadanos. Porque Europa es algo más allá de los estados, son las personas. Y, por tanto, reconocer nuestro idioma, el más antiguo de Europa, en las instituciones de la UE sería hacer una forma de hacer una Europamásconciliada con sus principios y les animo y pido que no cejen en ese empeño", ha añadido Esteban.