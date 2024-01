La justicia obliga a reponer a un agente masculino sustituido por una femenina para VIOGEN

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Ciudad Real se ha pronunciado a favor del recurso interpuesto por un guardia civil representado por el equipo jurídico de AEGC al que se le había cesado del equipo de VIOGEN para incorporar a una agente en el puesto que él ocupaba.

"Un trato discriminatorio agravado por el hecho de que era el agente el que tenía más formación y experiencia en la materia que llevan a cabo estos equipos", subraya la asociación.

"Con esta sentencia ha quedado demostrado que en ningún momento la Guardia Civil motivó el cese de nuestro asociado. Y no ha podido motivar dicho cese porque en la Guardia Civil no hay ningún criterio que fije que para tener destino en los equipos de VIOGEN se ha de ser de condición femenina o que en el supuesto de optar al puesto un hombre y una mujer tenga prevalencia la última. Para nuestra Asociación al no darse las anteriores condiciones no hay motivo para privilegiar a un sexo sobre otro", agrega.

"En todo caso, si la Guardia Civil considera que en estos puestos deben prevalecer las agentes sobre los agentes lo que debe hacer es modificar las condiciones de acceso a estos equipos, pero mucho nos tememos que no lo hará entre otros motivos porque sabe que la Benemérita tiene una grave falta de personal, especialmente femenino por lo que muchas de estas unidades no podrían cubrir las vacantes. Por ello lo que debe hacer la Dirección es hacer más atractiva nuestra profesión a las mujeres y no cargar sobre los hombros de los y las guardias civiles sus errores. Porque el cese no solo ha perjudicado a nuestro asociado,

también a la compañera que ocupó su puesto y que ahora se encontrará sin destino", subraya.

"Desde nuestra Asociación apoyamos y animamos a nuestras compañeras a que sigan creciendo dentro de la Institución pero lo que no entendemos es que sea la Dirección General la que actúe de manera injusta y discriminatoria. Nuestras compañeras son aptas, valiosas y eficientes para la Guardia Civil sin necesidad de la Dirección se salte las normas", concluye.