Es de juzgado de guardia que, porque así lo haya querido Sánchez, los españoles estemos más pendientes de votar que de nuestras merecidas vacaciones. Es de juzgado de guardia que dos millones y medio de votantes que han solicitado el voto por correo no las tengan todas consigo, después de lo que se está sabiendo y de lo que están denunciando los propios sindicatos de Correos.

Es de juzgado de guardia que casi medio millón de votantes, según los datos facilitados por CC OO, no hayan podido emitir su voto por la pésima gestión de su presidente Serrano. Es de juzgado de guardia que la información esté llegando a través de las organizaciones sindicales y no de la propia empresa pública. Es de juzgado de guardia que la empresa clave para emitir el voto por correo se haya declarado en estado de apagón informativo, una censura en toda regla, más propia de dictaduras que de democracias. No habrá datos oficiales hasta pasada la fecha límite para votar, hasta que ya nada tenga solución.

Es de juzgado de guardia que el presidente de la empresa pública esté escondido sin dar explicaciones cual cobarde en su madriguera mientras la incertidumbre y la desconfianza van ganando terreno. Es de juzgado de guardia que, porque así lo haya querido Sánchez, pueda ocurrir que muchas mesas electorales no puedan constituirse por la incomparecencia de sus representantes. Es de juzgado de guardia que la nefasta gestión del presidente de Correos tenga en vilo a miles de personas y ponga en entredicho el buen hacer que siempre ha identificado a la empresa pública. ¿Incompetencia del presidente, mala praxis o mala fe? Si todo es posible en el sanchismo, Tezanos manipula encuestas, el presidente del Senado se inventa declaraciones de la comisaria europea, ¿qué se puede esperar del amigo personal de Sánchez?