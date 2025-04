Koldo intentó conseguir un coche oficial exclusivo de alta gama para Ábalos

Koldo García se encargaba de gestionar todos los aspectos de la vida tanto personal como profesional de su jefe José Luis Ábalos. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestran las facetas del exasesor del ministro para controlar todos los escenarios. LA RAZÓN ha accedido a un nuevo correo que pone de evidencia las peticiones que realizaba a otros ministerios.

Ábalos llegó al Ministerio de Fomento en 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez. Desde ese momento puso su confianza en manos de Koldo García que pasó a ser más que un asesor desarrollando todas las funciones que podía para el por entonces dirigente socialista.

Los informes de la Guardia Civil relacionados con el "caso Koldo" ponen en evidencia el trabajo del exasesor manejando tanto las tareas "oficiales" como las exigencias de Claudia Montes y Jesica Rodríguez con quienes el ministro tenía una relación especial. LA RAZÓN ha accedido a uno de los correos incautados por el Instituto Armado de otra de las peticiones del exchófer.

La UCO cree que la trama del 'caso Koldo' trató de comprar sin éxito un chalé para Ábalos en Estepona Europa Press

El mensaje se remonta al 8 de agosto de 2019. Koldo se puso en contacto con uno de los responsables del Parque Móvil del Estado (PME) que se encuentra en el Ministerio de Hacienda. El epígrafe del correo era "Vehículo para el Ministro de Fomento".

"Como me imagino que sabrá el coche del Ministro se quedó tirado la tarde-noche del martes en Medina del Campo y está en trámites de reparación", comenzó su relato la persona de máxima confianza de Ábalos. Después ya realizó la petición.

Un coche de alta gama para Ábalos

"Queremos que por favor antes de que nos entreguen ese coche reparado nos dejen probar un coche que existe en el Parque Móvil, un Volvo 590 nuevo. Por favor dígannos cuándo podemos probarlo", reclamó Koldo. Este vehículo está valorado en más de 60.000 euros dependiendo de la gama.

El informe encargado por el TS concluye que Koldo es el autor de las notas sobre obra "preadjudicada" que aportó Aldama Europa Press

Sin embargo, esta solicitud no fue atendida por el responsable con el que se puso en contacto. "El Volvo s90 que comenta no es propiedad del pme. El pme no tiene ningún Volvo s90. Ese vehículo es propiedad de las Cortes generales y da servicio o al presidente del Senado o a la presidenta del Congreso", afirmó el alto cargo de Hacienda.

Finalmente, a pesar de los requerimientos, el equipo de Ábalos no pudo conseguir ese vehículo de alta gama. Este coche está solo destinado a los presidentes del Congreso y del Senado, tal como relató la persona con la que se puso en contacto Koldo García.