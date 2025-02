Cursos exprés de Policía a los Mossos por la cesión del control de fronteras

Las labores de control de Extranjería y Fronteras del Estado corresponden a los agentes de la Policía Nacional. Es el único cometido que a día de hoy mantienen de forma exclusiva en Cataluña y están a punto de perderlo por la última cesión que negocia el Gobierno con Junts en materia de inmigración.

«Es una muerte anunciada para el Cuerpo», señalan fuentes policiales a LA RAZÓN. En caso de que finalmente se materialice este trasvase serán los propios policías los que tendrán que aleccionar a los Mossos d’Esquadra: «No están preparados».

La indignación entre los casi 6.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que están desplegados en Cataluña es patente, y miran hacia el Ministerio del Interior. Han ido perdiendo a cuentagotas las competencias en la región y ahora ven cómo también peligra la única que les quedaba. Una situación que les recuerda a la que ya vivieron en el año 2006, cuando se traspasaron las labores de Seguridad Ciudadana a los Mossos.

Patrullas mixtas en Cataluña

«Compartíamos patrullas mixtas para enseñarles. No tenían experiencia y ahora tememos que se va a producir una situación similar», detalla uno de estos agentes a LA RAZÓN. En la actualidad, los Mossos tienen la competencia exclusiva en Seguridad Ciudadana y en las Oficinas de Denuncias. También comparten los trabajos en Policía Judicial e Información.

Ahora, los pactos del Gobierno con Junts podrían hacer que tuvieran que desligarse de Extranjería, que es una pieza fundamental dentro de las funciones policiales. Dentro de estas labores no se encuentra solo la capacidad de conceder los NIE (número de identificación de los extranjeros en España), ya que los detenidos extranjeros también pasan por sus manos.

Mossos en una carpa de S'ha Acabat, en la UAB Archivo

Por eso advierten de que en el marco de la normativa actual sería imposible aceptar esta exigencia de los independentistas, pero los agentes temen que se aprueben decretos para conseguirlo. «En Cataluña vivimos las situaciones más extrañas. Hasta la Guardia Urbana tiene un grupo de investigación. En Barcelona todo vale. Sacan un decreto ley de chichinabo y ya las competencias están compartidas», afirma uno de estos efectivos.

Ese anunciado traspaso de competencias se produce en un momento crucial para la seguridad de la región ya que el «90% de los detenidos son extranjeros», detalla uno de los policías. El día a día de los Mossos es detener a uno de estos ladrones y después tienen que trasladarles a dependencias de la Policía Nacional, que es donde se realizan los trámites de comprobación de su situación en España.

Los policías autonómicos pueden estar una hora esperando mientras los arrestados están en el calabozo. «Lo intentamos agilizar lo máximo posible. ¿Qué sucede algunas veces? Que no se realizan estos trámites y, cuando les pasan a disposición judicial, los magistrados no tienen todos los datos en sus manos», añaden. Para los policías, perder estos trámites es «como darles Via Laietana».

Una pasarela a los Mossos

La incertidumbre reina entre los efectivos de seguridad en el plano profesional y personal. «No nos dicen nada, como siempre, de forma oficial», relatan estas fuentes. «Es otro pisotón más. Un paso para echarnos de Cataluña. Mientras tengamos Extranjería no nos pueden desplazar, pero, en cuanto sea compartida, y se formen, ya nos podrán decir que aquí no pintamos nada. Es una muerte anunciada», critica uno de estos funcionarios. «Van a ser una policía totalmente integral», se lamentan sobre los Mossos. Los efectivos de la Policía Nacional desplegados en Cataluña habían logrado ir mejorando su estado de ánimo, que estaba maltrecho desde la época del «procés». Sin embargo, ahora, de nuevo, se preparan para recibir otro golpe con consecuencias sobre su estabilidad familiar.

Dispositivo policial conjunto de la Guardia Civil y los Mossos contra el terrorismo yihadista en Cataluña y Extremadura Guardia Civil

«Nuestros hijos van al colegio. Son catalanes y es complicado que podamos permanecer. Si te quedas aquí, ¿qué hacemos?», se pregunta uno de los agentes con los que ha contactado este medio. «Tenemos compañeros que han comprado una casa y que se la entregan en dos años, por ejemplo. Aunque tengamos destinos preferentes, muchos se van a querer quedar», reconoce este funcionario. En Cataluña hay más de 300 policías que realizan labores de Extranjería, pero la renovación de la plantilla no se está realizando.

El sindicato Jupol denuncia que este año se han marchado una treintena de personas del área de Policía Judicial y no se han renovado estas plazas. Afirman que el catálogo refleja que están al 98% del total, pero cuentan con una «trampa». Muchos de los componentes que se integran en la plantilla, en realidad, están en comisión de servicio en otros puntos o de baja. Al final, las unidades se completan con los agentes en prácticas.