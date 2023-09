El PSOE podría haber dicho que no apoya a Feijóo porque no lleva piercings o chanclas, porque no tiene el pelo rojo o no lleva corbata con el arco iris. Podría haber dicho tantas cosas, como que no le gusta el PP porque Feijóo sacó más votos que Sánchez, porque le arrebató un escaño de Madrid y las Comunidades de Extremadura, Baleares, Valencia, Aragón y Andalucía. Lo que no puede decir, el argumento empleado por Óscar Puente, es que no se fía de Feijóo.

Si lo hubiera dicho un partido con un líder de fiar, con palabra, de convicciones sólidas, de compromisos firmes, al menos con algún principio, sería entendible. ¿Qué principios y fiabilidad tiene quién condena el «procés» y después indulta a los condenados? ¿Qué convicciones tiene para dar lecciones de fiabilidad quién se opone a la amnistía y la pacta días después? ¿De qué fiabilidad presumen?

Vale que a uno le reviente la capacidad del PP para convocar a 65.000 personas en un acto político en plena calle, cuando el fiable no puede pisar la calle. Vale que a uno le irrite que el no fiable le permita la gobernabilidad en Barcelona y en Vitoria, sin recibir nada a cambio. Ni un gracias.

Es verdad que Feijóo, como él mismo dijo en el debate, es incapaz de hablar enseñando una impresora, o de fugarse de España en el maletero de un coche. Tampoco le veo capaz de ir contra la Constitución ni contra la igualdad de los españoles. Pero según el ex alcalde Óscar Puente, ese que lloriqueó, como un bebé de meses, cuando se rompió una pierna y usó un coche de alta gama, propiedad de una empresa, sin él saberlo, pretende dar lecciones de fiabilidad. Todo normal cuando uno tiene por jefe a quien tiene de jefe, un hipócrita y un cobarde.