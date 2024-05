Decía el escritor británico John Ruskin que la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de una intención elevada, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente y una ejecución hábil. Reflexión que sirve para determinar por qué Madrid ocupa las primeras posiciones en el ranking mundial como destino para visitar y para vivir. En Madrid no se prohíbe, se permite (desde el respeto a la ley). No se excluye por el origen, la lengua o la raza, se integra. Madrid busca el progreso y no el retroceso. Aquí, no se está en falsos debates identitarios que no conducen a nada, salvo al protagonismo de quien no tiene nada que ofrecer.

Madrid es el motor económico de España, lidera la creación de empleo, el aumento de población, la renta per cápita, la creación de empresas, la oferta cultural y cumple con la calidad del aire. ¿Habilidad e inteligencia de los gobernantes de la Comunidad y el Ayuntamiento, de Ayuso y de Almeida? Las últimas encuestas electorales, dadas a conocer este mes de mayo, concluyen que el PP sube en intención de voto y en número de concejales y diputados. La encuesta de satisfacción del madrileño con los servicios que recibe y la calidad de vida aprueba al alcalde con un 7,8.

Eliminar trabas administrativas al asentamiento de empresas, facilitar la vida a autónomos y emprendedores, buscar la excelencia en la sanidad y en la educación, bajar impuestos, atraer eventos internacionales, no es otra cosa que inteligencia y habilidad.

Mientras Pedro Sánchez se mantenga en esa locura de destruir y perjudicar a Madrid, quitándole hospitales de referencia, policías, autopistas, más difícil tendrá gobernar Madrid. Madrid está de moda, Madrid es tendencia, posiblemente por la existencia y la confluencia de la habilidad y la inteligencia.