Madrid se vuelca con la Princesa Leonor: "Va a ser una gran Reina"

El Reloj de la Puerta del Sol marca las 10:25 horas. Queda apenas media hora para que la Princesa Leonor llegue a la Carrera de San Jerónimo acompañada de sus padres, los Reyes, y su hermana, la Infanta Sofía, para jurar la Constitución, y la zona, concurrida de forma habitual, presenta un trasiego mucho más intenso de lo acostumbrado. Madrid luce sus mejores galas y la gente se agolpa al pie de las vallas colocadas frente a las pantallas colocadas en el kilómetro cero para seguir de cerca una jornada histórica para la democracia española. Madrid luce sus mejores galas para el gran día y se respira un ambiente animado y festivo.

Agustina y Manuel, un matrimonio octogenario, se han situado n primera línea. Aspiraban a ver la llegada de la Princesa de Asturias frente al Congreso, pero les han dicho que allí no les van a dejar pararse, así que han cogido una buena posición en la plaza. No quieren perderse detalle. Viven en las afueras de Madrid y han cogido un autobús interurbano a primera hora de la mañana porque quieren ser testigos de “este día histórico”. “No sabemos si conseguiremos ver a Leonor, pero queríamos disfrutar personalmente de las banderolas, el baldaquino de gala que han puesto en el Congreso y toda la decoración que han puesto en Madrid”, aseguran. “La jura de Don Felipe la seguimos por televisión y ahora que estamos jubilados podemos vivir la de Leonor en primera persona”. Aseguran que están emocionados, pero no entienden que Don Juan Carlos y Doña Sofía no vayan a estar presentes en la jura de su nieta: “No hay derecho. Son sus abuelos, han tenido un papel muy importante en nuestro país y no deberían perderse este día tan importante en la vida de su nieta”, protestan.

Paloma es más joven, tiene 35 años, pero también vive esta jornada con mucha emoción. Se ha pedido el día libre en su trabajo como recepcionista en una clínica odontológica y se ha plantado en la Puerta del Sol. “Mis compañeros de trabajo me han dicho que soy un poco friki, pero yo no quería perdérmelo. Un momento así no se vive todos los días”. Lo que más le ha llamado la atención es “el ambiente, las pantallas, las banderolas... ¡Y lo que me queda por ver, que voy a tirarme aquí toda la mañana!”. No se arrepiente de haber invertido un día de sus vacaciones: “no es lo mismo vivirlo que verlo por la televisión. Algún día se lo contaré a sus nietos”, añade.

Y no es la única. Borja, solo unos años mayor que Leonor, estudia Periodismo y hoy falta a clase para hacer unas prácticas. Se dispone a cubrir la noticia para un periódico universitario y está contento. “Para alguien que aspira a ser periodista y contar la actualidad es un lujo ser testigo de un día histórico”, apunta. Cree que, a pesar de su juventud, “Leonor está muy preparada y supone un soplo de aire fresco para la monarquía”.

Todos opinan lo mismo: "La Princesa Leonor va a ser una gran Reina", concluyen.