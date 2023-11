Maite Pagaza: «El debate sobre la amnistía va a tener recorrido en Europa»

La ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez llegó ayer a la eurocámara. En el corazón de Europa, en la sesión plenaria en Estrasburgo, se debatió la medida de gracia, a petición del Partido Popular Europeo (PPE). Bajo el título de «Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España», el debate propuesto por los populares europeos contó con el voto a favor de liberales (grupo en el que se encuadra Cs), los Conservadores y Reformistas (fuerza que incluye a Vox), además de Identidad y Democracia (grupo al que pertenece la Agrupación Nacional de Marine Le Pen). En contra, socialistas, verdes y la izquierda unitaria. Un debate que tuvo lugar una semana antes de que el ministro de Presidencia y nuevo titular de Justicia Félix Bolaños viaje a Bruselas para explicar la ley y un debate que ha dado voz al comisario de Justicia Didier Reynders, quien ha advertido de que seguirán «de cerca» esta cuestión.

Maite Pagazaurtundúa (Hernani, 1965), que forma parte del grupo de los liberales y es eurodiputada desde 2014, ha dado la batalla contra el «procés» desde el Parlamento Europeo en los últimos 10 años. En los últimos meses, se ha erigido en una importante voz contra el incumplimiento de la sentencia del 25% del castellano por parte de la Generalitat. Ahora, suma la carpeta de la amnistía en su batalla contra el independentismo en Europa.

¿Para qué ha servido el debate de la Eurocámara? ¿Cree que tiene algún recorrido?

Este pleno y este debate sobre la amnistía tiene recorrido. No va a ser el último y el próximo llevará una resolución. Sirve para visibilizar que pedimos apoyo ante la deriva populista del Gobierno de España.

Hemos visto que Europa genera muchas dudas sobre su capacidad de actuación. ¿Realmente existe alguna posibilidad de que frene la amnistía?

Nosotros tenemos mucha urgencia, pero las reglas y procedimientos europeos suponen garantías y diálogos estructurados con los países afectados. En cuanto a la ley de Amnistía, en Europa se han preocupado y han actuado antes incluso de la presentación de la ley. Ahora, debemos esperar a su apreciación.

Igual que durante la fase más intensa del «procés», esto parece una batalla por el relato. El PSOE defiende que la amnistía ahorra un problema a Europa porque rebaja la tensión social en Cataluña: ¿Cree que ese mensaje puede acabar calando?

Es un mensaje que promete algo falso. No va a calar porque la mayoría de los españoles están movilizados y perciben que el propio sistema democrático en riesgo por la deriva populista que consolida Sánchez con sus pactos. Dar la razón a los que no la tienen es tan grave como darles impunidad.

¿Ha hablado con algún socialista europeo que le haya trasladado su oposición en privado a esta amnistía? ¿Cree que la amnistía puede generar división en las filas del socialismo europeo?

He hablado y he escrito a compañeros socialistas europeos. Inmediatamente es difícil eso. Empieza una batalla, no por el relato, sino por la verdad.

En cualquier caso, más allá de las instituciones europeas, ¿qué margen de actuación tienen ustedes, como eurodiputados, para frenar la ley de la amnistía?

Nosotros realizamos una labor parlamentaria constante. Y, como la gota malaya, creo que abrimos los ojos a los líderes de la Comisión Europea sobre la gravedad del populismo de izquierdas desde el poder y progresivamente de que deben actuar. Tan grave es un gobierno así desde la izquierda como desde la derecha.

¿Cree que Europa está abriendo ya los ojos? A diferencia de Reynders, la comisaria Ursula Von der Leyen no se ha posicionado aún sobre la cuestión de la amnistía.

Europa va abriendo los ojos. pero en las reglas de las instituciones van gradualmente realizando indicaciones o hacia cosas más severas.

¿Cómo puede influir el cambio de gobierno en la Unión Europea en el trato de la amnistía? Esa circunstancia, ¿puede acabar jugando a favor del Gobierno del PSOE y Sumar?

Es pronto para elucubrar sobre escenarios futuros. Lo importante es que no tienen la razón y que lo estamos desenmascarando.