Marruecos celebra que la AEMET incluya al Sáhara en el mapa de Marruecos

"Mensajes silenciosos pero elocuentes. Así podemos describir el nuevo paso dado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que incluyó el Sáhara marroquí en sus mapas climáticos sin distinción alguna con el resto del Reino. Un paso que refleja la posición práctica de España como defensor de la soberanía de Marruecos sobre sus provincias del sur, lejos de la retórica de las meras declaraciones", escribe Nador City.

El informe estacional elaborado por la Agencia Española de Cambio Climático para el periodo de abril a junio utilizó un mapa aéreo integrado extraído del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, e incluyó el Sáhara dentro del territorio marroquí sin barreras terrestres ni coloraciones que lo separaran del resto del país.

Esta acción--subraya-- no está aislada de un claro contexto diplomático. En los últimos días, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reiteró el compromiso de Madrid de reconocer la propuesta de autonomía de Marruecos, calificándola de "la más seria, creíble y realista" para resolver un conflicto que dura más de cincuenta años. "No permitiremos que esta situación de congelamiento se prolongue otros 50 años... Esto es irresponsable", afirmó. El ministro no ocultó su descontento con algunas voces dentro de su país que intentan obstruir el progreso en este asunto, señalando que "escudarse en supuestos principios para mantener el conflicto es inaceptable", y agregó que las relaciones con Marruecos están entre las "más fuertes del mundo", sólo rivalizadas por la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña.

Lo que hizo la agencia meteorológica no es un hecho aislado. Otras instituciones españolas ya han adoptado el mismo enfoque, como el Ministerio de Ciencia, la empresa de aviación española ENAIRE, e incluso la televisión pública RTVE, que emitió reportajes utilizando el mapa completo de Marruecos sin recortar. "Es de destacar que este cambio es coherente con la decisión política adoptada por el gobierno español en 2022, cuando anunció oficialmente su apoyo al plan de autonomía marroquí como "la única base realista para las negociaciones", estableciendo así una especie de traducción técnica de la posición política en todos los departamentos gubernamentales", concluye.