Martínez Almeida: «El 28-M debe ser un avance hacia el fin de Sánchez»

Los últimos «tracking» electorales le sonríen. La precampaña le está sentando bien, de momento. Hace cuatro años saltó la sorpresa de su gobierno de coalición con Ciudadanos, y en estas elecciones se presenta con su socio en horas más que bajas, lo que le obliga a reforzar su mayoría si quiere mantenerse en el Ayuntamiento.

¿Qué tal la relación con Ayuso? He leído que la presidenta ha hecho «limpia» en las listas del 28M para quitar a sus afines.

Me siento plenamente identificado con las listas con las que nos presentamos a las elecciones. Los quince concejales del Grupo Municipal Popular van en la candidatura, salvo una persona que voluntariamente ha decidido dejar la política. También se ha incorporado gente nueva que viene de las estructuras del partido en los distritos, con quienes, además, tuve mucho trato y mucha colaboración en esta Legislatura, y que tienen mucho que aportar al proyecto del PP. La presidenta y yo hemos demostrado que no se ha producido esa pelea que algunos vaticinaban que iba a haber, sino que juntos hemos buscado lo mejor para servir a los madrileños.

No se ha producido porque usted ha cedido... ¿No?

La presidenta y yo llevamos desde el año 2019 peleando contra viento y marea. Desde cuando nos designaron candidatos, y la gente pensaba que era una locura, hasta cuando tuvimos que enfrentarnos a la pandemia, por poner dos ejemplos. Y seguiremos trabajando juntos por los madrileños.

¿Qué impacto puede tener que, al final, Begoña Villacís se presente con su propia lista al Ayuntamiento de Madrid?

Ante el hipotético escenario de que Ciudadanos pudiera sacar algún concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís debería aclarar a todos los madrileños si contempla cualquier tipo de pacto con la izquierda.

Ella presume de que siempre ha sido muy leal con usted.

No discuto la lealtad de Begoña con este Gobierno, como Begoña no puede discutir la lealtad que nosotros hemos tenido también hacia Ciudadanos. Pero una vez que se celebran unas elecciones, hay una nueva corporación, y en el marco de esa nueva corporación puede haber pactos y escenarios distintos. Y lo que yo le pregunto es si estaría dispuesta a pactar en algún escenario con la izquierda.

¿No se lo ha preguntado en privado?

Creo que los debates que afectan al futuro de los ciudadanos es mejor hacerlos en público que en privado.

¿Está sugiriendo que Villacís, su socia de coalición durante toda esta Legislatura, es ahora un freno para un Gobierno del PP?

La pregunta es otra: ¿quién puede frenar un posible gobierno de la izquierda en la ciudad de Madrid? Y sólo hay una respuesta: el Partido Popular. Es decir, la elección del 28 de mayo es si gobierna el Partido Popular en Madrid, y en tantas otras ciudades, o una sucursal del populismo, compuesta, en nuestro caso, por el PSOE, por Más Madrid y por Podemos. Nosotros ofrecemos a los madrileños políticas identificables, reconocidas, llevamos gobernando Madrid desde hace ya mucho tiempo y en esta Legislatura hemos conseguido que viva el mejor momento de eclosión de su historia.

¿Cómo ve de salud a Vox?

En Madrid les veo muy descolocados. Se han metido en una política de tierra quemada, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, bloqueando de forma incomprensible los Presupuestos o una modificación de normas urbanísticas que va en la línea de lo que ellos defienden. No es el momento de alinearse con la izquierda frente al partido, el PP, que es el gran dique de contención del populismo.

Pero si Vox cae mucho, puede ser un problema para el PP a nivel nacional. ¿Le preocupa?

Al PP solo le preocupa obtener el apoyo mayoritario de los españoles en un momento muy complicado para España, para nuestra arquitectura institucional, para nuestra democracia y para nuestro Estado de Derecho. Trabajamos para retomar las bases de una convivencia que ha funcionado muy bien desde la aprobación de la Constitución, pero que se ha degradado muy notablemente en los últimos años. Por tanto, nosotros no tenemos que estar pensando en cómo le va a Vox o cómo le va a Sumar, sino en convencer a los españoles para que se agrupen en una muy amplia mayoría en torno a nuestro proyecto.

¿Entiende que haya una parte del electorado, más a la derecha, que teme que determinadas cuestiones ideológicas no las puede defender un PP que busca ampliarse por el centro?

Yo le digo al electorado de Vox que, sin lugar a dudas, si vota al Partido Popular no se está equivocando. Somos la única fuerza política capaz de aglutinar a esa inmensa mayoría de españoles que quieren convivir pensando diferente. Y hemos dejado claro que no compartimos, de ninguna manera, las leyes ideológicas de este gobierno. Alberto Núñez Feijóo ha asumido el compromiso de modificar los aspectos más lesivos e incluso derogar parte de la normativa aprobada por el Gobierno de coalición. Somos un partido con principios y convicciones, que también sabe que tiene la obligación de gobernar para todos.

¿Pero usted está de acuerdo con que para ganar las elecciones el PP tiene que buscar al votante de centro o centro izquierda?

Por supuesto. Si bien nosotros creemos, además, que las próximas elecciones generales no sólo se van a definir en términos de política económica o de políticas sectoriales, sino que también deciden sobre la garantía de la continuidad de los valores constitucionales. Ésta es una cuestión sobre la que deben reflexionar los españoles cuando vayan a las urnas en diciembre, porque, insisto, no solo nos estamos jugando una política económica, sino la pervivencia de los valores de nuestro modelo constitucional y, por tanto, la garantía de nuestra convivencia.

Dentro de su partido, como le comentaba, hay algunos que temen que se abandonen los principios de los que habla usted para buscar al votante de izquierdas, por ejemplo con el aborto.

A mí lo que me preocuparía es que no hubiera sensibilidades diferentes en el Partido Popular. Si aspiramos a ser amplios es porque aceptamos distintas sensibilidades que, al final, convergen en una postura común. Y en este caso, respecto del aborto, creo que el presidente lo ha dejado claro. No compartimos los términos de la reforma que ha hecho el Gobierno de España. No compartimos, desde luego, que puedan abortar sin consentimiento las menores de 16 años, o que se elimine el periodo de reflexión previa. Y, al mismo tiempo, sí creo que compartimos con una amplia mayoría de españoles que hay que poner el acento en las políticas de natalidad.

¿Se reconoce como feminista?

Me siento feminista desde el punto de vista de que busco la igualdad entre hombre y mujer, sin ninguna duda, y me parece que es un objetivo en el que debemos trabajar todos juntos. Pero no me representa el feminismo de la ministra Montero. A veces se dice que la izquierda capitaliza determinadas causas, la feminista, la medio ambiental o la de los derechos LGTBI, pero no las capitaliza, las patrimonializa, de tal manera que el que no comparte su visión, a pesar de que compartamos objetivos comunes, como la igualdad entre hombre y mujer, queda expulsado automáticamente del debate.

Pero el movimiento LGTBI no le quiere a usted mucho.

Eso es lo que dice la campaña que hace la izquierda. Pero en el Ayuntamiento hacemos habitualmente encuestas para entender las preocupaciones de los madrileños y en qué podemos mejorar, y en la última en la que se ha preguntado a representantes del colectivo LGTBI, la mayoría ha dicho que Madrid es una ciudad extraordinariamente abierta.

Bien, pero que piensen eso de Madrid no quiere decir que piensen lo mismo de su alcalde, ¿no le parece?

En toda esta Legislatura el orgullo se ha celebrado en Madrid exactamente en las mismas condiciones en las que se ha celebrado otros años. Ahora, no participo de la visión que quiere imponer la izquierda en determinados temas, porque es un modelo totalitario: o piensan lo mismo que yo o te expulso de la democracia. Precisamente, una de las razones del fracaso de la izquierda en Madrid es que llaman homófobo a todo el que no comparte su forma de ver los derechos del colectivo LGTBI; o que llaman machista al que no comparte su visión del feminismo. No puede dar lecciones de libertad o de apertura aquel que a quien no comulga con todos sus posicionamientos lo intenta aislar o lo tacha de fascista.

¿Con quién cree que se podría entender mejor, con Rita Maestre o con la exministra Reyes Maroto?

Con las dos tengo un trato cordial. Si me pregunta en términos políticos, es muy difícil que me guste una ministra que ha formado parte del gobierno de Pedro Sánchez, y Rita Maestre representa a esa nueva izquierda que ejemplifica perfectamente Yolanda Díaz, de gestos suaves, pero de ideología muy extrema. Todavía no conocemos ninguna diferencia ideológica entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, es decir, que una cosa son las formas,y otra, el fondo, que en este caso es exactamente el mismo aunque lo disimulen.

¿Qué se juega España en estas elecciones municipales?

La alcaldía de los 8.000 municipios y la presidencia de 12 comunidades autónomas. Pero no se puede negar la vertiente nacional de estas elecciones porque son una oportunidad para transmitir un mensaje claro a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Creo que tengo el mejor proyecto para Madrid y es con lo que apelo a los votantes madrileños, pero también creo que los madrileños pueden transmitir un mensaje desde la capital de España a Pedro Sánchez acerca del Gobierno que él preside en el ámbito de la Nación.

¿Esta pidiendo el 28-M un voto contra Sánchez?

Estoy diciendo que la clave autonómica y municipal es la principal, y nos equivocaríamos si convirtiéramos las elecciones sólo en un plebiscito contra Sánchez, pero estas elecciones también pueden tener una importancia extraordinaria ante las generales que se celebrarán en diciembre. Son una oportunidad para dar un paso adelante en el proyecto de acabar con el Gobierno de la izquierda extrema y de los independentistas.

¿A usted le veremos mucho con Alberto Núñez Feijóo durante su campaña?

Por supuesto. El presidente del PP nos suma a todos porque viene de conseguir cuatro mayorías absolutas en Galicia. Hay mucho que aprender de Alberto Núñez Feijóo cuando hablamos de enfrentarnos a unas elecciones porque ha demostrado que sabe lo que hay que hacer para conectar con una amplísima mayoría o con la mayoría absoluta, en este caso de los gallegos, y hasta en cuatro ocasiones, como le decía. Así que no solo me va a ayudar, sino que, además, espero que me aconseje y me eche una mano para poder obtener el mejor resultado posible en las urnas.

¿En qué ha cambiado el PP desde que pasaron página de Pablo Casado?

Hace apenas un año vivimos acontecimientos traumáticos dentro del partido, pero hoy, afortunadamente, el PP tiene una unidad de acción que es muy importante para enfrentarse a unas elecciones. Somos un proyecto reconocible para el conjunto de los españoles y la única alternativa al Gobierno de Sánchez. Ahora, si me permite, tampoco creo que sea bueno entretenerse en comparaciones con la etapa de Casado, a quien hay que respetar por su decisión de permanecer alejado de los focos.

¿Sigue hablando con él?

Él ha decidido voluntariamente alejarse de la política en activo y apenas tenemos relación. Coincidimos en un evento privado y, más allá de eso, no hemos mantenido el contacto.

Feijóo ha dicho que si no gobierna tras las próximas elecciones generales se irá. ¿Ayuso sería una buena opción como reemplazo en el liderazgo nacional del PP?

Ahora tenemos que centrarnos en las elecciones municipales y autonómicas. Luego, llegarán las elecciones generales, en las que estoy seguro de que Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno. No tengo la más mínima duda. Y Ayuso tendrá en política el recorrido que ella quiera porque ha demostrado que tiene muchísima capacidad y que sabe ganar elecciones. Ahora, el próximo presidente del Gobierno será Alberto Núñez Feijóo.

¿Qué le parece la polémica y el ruido que rodea siempre a las visitas de Don Juan Carlos a España?

Por España se mueve gente que ha tenido comportamientos mucho menos ejemplares y son, precisamente, los que más piden que el Rey emérito no vuelva. La Constitución reconoce a todos los españoles el derecho a circular libremente por España, y no entiendo en base a qué algunos creen que tienen potestad para restringir ese derecho fundamental a Don Juan Carlos.

¿A quién se refiere con lo de que hay gente que tiene un comportamiento «menos ejemplar» que el Rey emérito?

Esto que se echa en cara al Rey Juan Carlos ya lo hizo Monedero, y es el primero que levanta la voz en contra de que pueda venir a España. Íñigo Errejón tampoco se caracteriza, precisamente, por una trayectoria política ejemplar, entre otros motivos porque, a pesar de la bondad con la que nos habla a todos, nadie olvida cuáles son sus raíces políticas e ideológicas y sus vínculos con el régimen de Maduro en Venezuela. Y, ojo, que nos da lecciones habiendo defraudado una beca en la Universidad de Málaga. Lo digo porque si estamos hablando en términos de ejemplaridad, la ejemplaridad hay que aplicarla a todos por igual.

Don Juan Carlos ha sido el jefe del Estado, ya sólo eso marca una diferencia con los otros dos nombres que ha mencionado, ¿no le parece? Y tampoco los hechos reprochables son exactamente los mismos.

Todos somos iguales ante la ley. Y la ejemplaridad no se aplica únicamente a los que no formamos parte de la izquierda. En este país estamos demasiado acostumbrados a que la izquierda nos dé lecciones de superioridad moral y de ejemplaridad que no se aplican precisamente a sí mismos. Es admisible, por supuesto, el debate sobre si las conductas del Rey emérito nos parecen ejemplares o no. Eso está ahí y es obvio. Pero no se le puede tratar peor que al resto de los españoles, y menos con los argumentos que utiliza la izquierda para hacerlo.

¿Don Juan Carlos debería volver a vivir en España?

Don Juan Carlos hizo una extraordinaria labor por la democracia española, somos lo que somos como país gracias a él. Y creo que esto hay que seguir poniéndolo siempre en valor. Sobre su residencia, eso sólo le compete a él. Es su decisión.

¿Cómo ve a Cataluña desde Madrid? ¿Cree que sigue siendo un problema para España después de una Legislatura de Gobierno de coalición?

El independentismo sí continúa siendo un problema para España, por más que la propaganda oficial del Palacio de la Moncloa intente convencernos de todo lo contrario. En estos momentos, cuentan con un presidente del Gobierno que cede a todo lo que le exigen, ya lo hemos visto, pero no tengo ninguna duda de que se están preparando para, en un futuro próximo, volver a hacer lo que ya hicieron porque no renuncian a la independencia.

Pero, ¿la independencia no es un objetivo legítimo mientras no se salten la ley y se actúe conforme al marco vigente para defenderla, como parece que están haciendo ahora?

No estamos hablando de defender una ideología dentro del marco del Estado de Derecho, sino de que no renuncian a cualquier camino, legal o ilegal, para conseguir su objetivo. Y el problema es que el Estado de derecho está hoy mucho más desprotegido por las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez para mantenerse en el poder.

¿A usted qué le falta por hacer en Madrid?

El 28-M nos jugamos consolidar el concepto de calidad de vida que disfrutamos aquí. Y si somos la mejor ciudad para vivir, también seremos la mejor ciudad para venir, lo cual nos suma desde el punto de vista económico. Éste es el objetivo en el que estamos enfocados y pasa por garantizar unos muy buenos servicios públicos y que Madrid sea el motor económico de España en contraposición con las políticas del Gobierno de Sánchez. Vamos a seguir bajando impuestos, simplificando el marco administrativo, ejecutando infraestructuras y reforzando nuestros servicios públicos. Aunque hemos hecho un esfuerzo muy importante en esta Legislatura, y se nota en la calle, queda muchísimo trabajo por hacer. El 28M se elige entre seguir avanzando o retroceder. Entre seguir mejorando o perdernos en un populismo extremista al que le preocupa más la división y la ruptura de nuestro modelo de convivencia que seguir avanzando en políticas que ayuden a los ciudadanos en su día a día.