El mensaje tranquilizador de Koldo cuando ya era investigado: "Seguro que todo lo malo pasará combencido" (sic)

En noviembre de 2023, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -el contacto de la "trama Koldo" en el Instituto Armado, cortó la relación con la supuesta organización criminal, según pone de relieve el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que analiza los dispositivos informáticos intervenidos al agente, que fue quien confirmó al entonces asesor de Ábalos que estaba siendo investigado.

El informe policial señala que Villalba llegó a bloquear a Koldo García en la aplicación de WhatsApp el 15 de noviembre del pasado año, desbloqueándolo el 21 de diciembre para escribirle un mensaje: "Buenas artista, me dice mi jefe que vas ahora a tomar un coffe con él. Me alegro mucho por ti. Ya hablaremos... Al final con los problemas de familia he estado muy desconectado". Koldo -que por esas fechas ya tenía serias sospechas de que estaba siendo investigado y reclamaba al agente que le confirmara si era la UCO la que estaba detrás de las pesquisas, contesta minutos después deseándole "mucha suerte" en su nueva etapa. "Seguro que todo lo malo pasará combencido" (sic).

Para elaborar el informe, la UCO ha tomado declaración como testigos a agentes de la Guardia Civil que, además de Rubén Villalba -quien en octubre de 2023 fue destinado a la Consejería de Interior de la embajada española en Venezuela-, "habrían participado" en los hechos investigados (ingresando en las cuentas de Villalba los pagos en efectivo procedentes de la trama).

Entre febrero de 2016 y octubre de 2023, Villalba estuvo destinado al servicio de Información de la Guardia Civil, por lo que trabó "profundas relaciones con personal y agentes de servicios homólogos tanto policiales como de inteligencia" y manejaba, en consecuencia, "informaciones de alto interés" de carácter reservado por motivos de seguridad. De hecho, la UCO señala que todo el material intervenido a Villalba en febrero y marzo pasados -dos móviles, dos portátiles y una memoria USB- contiene información susceptible de estar calificada como secreta.

Tras conocerse en septiembre de 2019, refiere el informe policial, en 2021 la trama empezó a realizar pagos al guardia civil, a razón de 2.000 euros al mes, por medio del empresario Víctor de Aldama, a quien la Guardia Civil señala como el líder de la supuesta organización criminal.

El investigado encargaba a otros cuatro agentes el ingreso de los pagos que percibía de la trama, "dando instrucciones de cómo debían abonarlo, el número de cuenta en la que se debía hacer el abono y el concepto que debía figurar".

La UCO cifra en 156.359 euros las cantidades ingresadas en efectivo en cuentas bancarias de Villalba y su mujer entre 2017 y 2023 (el 74,2% del total). Sumando las transferencias, el montante suma 210.540 euros. En ese mismo periodo, retiraron 17.460 euros en efectivo y gastaron 139.474 euros con tarjetas bancarias.

A partir de 2020, llama la atención la Guardia Civil, se produce un incremento de los ingresos en efectivos hasta el pasado año. Asimismo, a los agentes les sorprende que desde 2017 las retiradas de efectivo del matrimonio disminuyen "drásticamente", llegando a ser casi nulas, pues en 2021 y 2022 "su valor es literalmente de 0 euros", precisamente cuando el agente "recibiría pagos" de la supuesta organización criminal.

La Guardia Civil asegura que se desconoce el origen del dinero ingresado en efectivo dado que sus nóminas se abonaban por transferencia bancaria. Esas transferencias también aumentaron en esos dos años, recurriendo Villalba a familiares para ingresarlas en sus cuentas. En noviembre de 2022, por ejemplo, consta la compra de un Rolex por 10.050 euros.