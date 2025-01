Miguel Ángel Rodríguez llega al Supremo para declarar en la filtración de los correos del novio de Ayuso: "Vengo a decir la verdad"

Miguel Ángel Rodríguez negó, a su salida del Tribunal Supremo, tras declarar como testigo de la filtración de los datos del novio de su jefa, Isabel Díaz Ayuso, que hubiese "difundido" algún correo más que el que "le llegó" en el que el fiscal de delitos económicos Julián Salto contestaba a la posibilidad de llegar a un pacto de conformidad planteada por el abogado de Alberto González Amador para que este admitiese la comisión de dos delitos fiscales a cambio de evitar una pena de cárcel.

Rodríguez ha llegado al Tribunal Supremo esta mañana casi 20 minutos antes de las 10:00 horas a las que estaba citado este miércoles para ser interrogado como testigo de la filtración de los correos del novio de su jefa, Isabel Díaz Ayuso, por la que se investiga al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández.

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a pie a la sede del alto tribunal y, como el mismo ha destacado, "sin asistencia de un letrado" ya que acude como testigo y, por tanto, "tranquilo" con la intención de "decir la verdad" como impone la ley para los que son objeto de una testifical.

"Diré lo que conozco, la verdad siempre p'alante", insistió, utilizando su ya mítica expresión. En cualquier caso, tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que abandone hoy la Sala de lo Penal como imputado, lo ha descartado porque "no hay datos para eso".

Rodríguez confirmó que no ha recibido la denuncia que interpuso ayer en su contra el PSOE en la que le acusan del mismo delito que se investiga en este procedimiento, el de revelación de secretos, porque -según los socialistas- filtró en un chat con periodistas información personal y una fotografía de dos periodistas de El País que recibió de uno de los escoltas de Díaz Ayuso después de que les identificase en las inmediaciones de su domicilio.

"No, no la tengo todavía, así que no sé en qué se basa ni qué es lo que persiguen", aclaró, para seguidamente advertir que le "suena un poco raro" que la acción penal "se ha presentado diez meses después" de los hechos que refiere.

MAR -como es conocido, por sus iniciales- fue llamado a declarar por el magistrado Ángel Hurtado después de que así lo solicitase la defensa de Álvaro García Ortiz, que ejerce la Abogacía del Estado, que "la primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez" el 13 de marzo. Señalando la noticia que se publicó aquella noche sobre el pacto de conformidad que estaría sobre la mesa en los correos que intercambió la representación legal de Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto.

Apuntó la representación legal del fiscal general a los "indicios" que de ello se desprenderían de que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña tuvo acceso a "una parte del contenido de los correos".

Tras el principal asesor la presidenta popular, se sentarán ante el instructor dos periodistas. Esteban Urreiztieta (El Mundo), que firmó la noticia sobre el acuerdo de conformidad sobre el que negociaban aquella noche del 13 de marzo, y Alfonso Pérez Medina, de La Sexta.

*Estamos ampliando*