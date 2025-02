El Gobierno legaliza a miles de migrantes por la DANA

El Gobierno concederá autorizaciones de residencia y trabajo de un año a miles de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular y que fueron afectados por la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia y Castilla-La Mancha el pasado mes de octubre.

La medida se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, como parte de un paquete de acciones que también facilitará las prórrogas de los permisos a migrantes que vivían o trabajan en zonas devastadas, según adelantó ayer «El País» –que cifra en 25.000 las personas que podrán conseguir así los papeles– y han confirmado a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.

Entre regularizaciones y prórrogas de los permisos ya concedidos, se prevé que el conjunto de medidas que se aprobará hoy puede beneficiar a 98.000 personas, según los datos filtrados por el Gobierno.

En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la DANA, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.

La concesión automática de prórrogas y renovaciones de permisos ya concedidos beneficiará a estudiantes, voluntarios y los titulares de autorizaciones de larga duración que estén cerca de expirar, de modo que estos no caigan en la irregularidad porque no pueden renovar sus permisos o porque ya no cumplen los requisitos para obtenerlos.

La forma con la que se regularizará a los inmigrantes sin papeles es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas que podrán solicitar aquellos extranjeros empadronados (o con cita para hacerlo) en alguno de los 80 municipios afectados por la riada. También podrán optar a ese permiso los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o de su pareja o hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía.

Con esta medida, el Ejecutivo pretende garantizar la protección de aquellos migrantes que, por su situación administrativa irregular, se quedarían sin acceso a las distintas ayudas que se han ido aprobando para los perjudicados por la catástrofe.

El Gobierno también tiene previsto aprobar prórrogas automáticas de los permisos de residencia y trabajo que estaban a punto de vencer o ya habían vencido y que no se pudieron revalidar por la tragedia. Algo similar se hizo ya tras el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, cuando el Gobierno de José María Aznar anunció la regularización y la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a las víctimas extranjeras y sus familiares.

Las ONG celebran que el Gobierno vaya a regularizar a 25.000 migrantes afectados por la DANA, pero piden aprobar la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de medio millón de extranjeros. La ILP, respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura. Esta nueva regularización será el séptimo procedimiento extraordinario que se lleva a cabo en España y el primero desde hace veinte años.

El último proceso lo llevó a cabo José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, y afectó a más de medio millón de personas.