El Gobierno cede a la presión de los socios y permitirá el examen a la ministra de Vivienda en el Congreso

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha visto obligada a aceptar la petición de comparecencia de sus principales socios para explicar medidas que mejoren la situación de la Vivienda. La ministra del ramo llegará al Congreso para tratar de calmar a los principales aliados del Gobierno que han llegado a pedir incluso su dimijsión. Además, su comparecencia se producirá una semana después de que las calles de Madrid se llenaran para exigir políticas para favorecer la regulación del mercado del alquiler y medidas que protejan a los inquilinos.

Será el próximo 23 de octubre cuando la ministra tenga que responder a unos socios soliviantados con la política ejercida por este ministerio y es que la problemática de la vivienda se ha convertido en una olla a presión en Moncloa, es por eso que Sumar ha celebrado la comparecencia y ha sacado pecho de haber conseguido que la ministra asista a la Cámara Baja. "La paciencia de los españoles está acabada", avisan en el socio minoritario de la coalición. Desde Sumar, denuncian que esta materia puede "cargarse al Gobierno de coalición" y es por eso que han elevado la tensión desde el minuto uno en el Ejecutivo en este sentido. Así, la situación ahora, tras aprobar el Gobierno este martes el bono del alquiler dotado con 200.000 millones de euros, como reacción a las masivas manifestaciones de este fin de semana a favor de una vivienda justa y por el control del alquiler ha generado un choque en Moncloa por cómo abordar la situación.

Desde Sumar han presentado incluso hoy objeciones en el Consejo de Ministros y ha alertado de que el bono de alquiler puede «agravar» el problema de la vivienda, según informan fuentes de Sumar. La medida, dicen, ha demostrado ser "insuficiente". Denuncian que muchas comunidades "aún no han gestionado la totalidad de las ayudas" y "cientos de jóvenes siguen esperando los 250 euros mensuales prometidos". Según advierte Sumar a la parte socialista del Gobierno, la medida, en vez de solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda "abre la posibilidad de que fondos públicos pasen a manos de los rentistas, que continúan subiendo los precios". Misma posición desde Izquierda Unida donde han reclamado expropiaciones.

Sin embargo, la medida que hoy rechaza el socio minoritario en Moncloa fue firmado por la propia vicepresidenta segunda Yolanda Díaz cuando negoció con el presidente del Gobierno la coalición de Gobierno hace ya un año. De hecho, en el documento firmado, Sumar y PSOE calificaban de "esencial" la medida para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. "El bono del alquiler no va a la raíz del problema", avisó el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun este mismo lunes, quien tachó de "parche" la medida. Necesitamos obligar a que el sistema de control de precios del alquiler se aplique en todo el territorio", dijo. "El bono solo favorecería a los rentistas y significaría dar "dinero a los rentistas en formas de ayudas", según denunció la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Tras aprobarse el bono para el alquiler, Sumar ha explicado, preguntado por la contradicción de no apoyar ahora el bono pese haberlo firmado, que esa medida "tiene sentido en un mercado regulado", dado que en un mercado sin regula los precios, estos bonos suponen un "bizum con el dinero de todos los españoles en el bolsillo de los propietarios", ha denunciado el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. "Si tu topas los precios y ayudas con un bono a los jóvenes, garantizas que los jóvenes se gasten menos en alquiler. Si no topas los precios y das dinero, no hay un mecanismo que impida a los propietariso que suban los precios", ha denunciado. Sumar ha celebrado la comparecencia que tendrá lugar en el Congreso, donde el partido ejercerá una oposición muy crítica. "La Legislatura depende de que el Gobierno sea valiente en sus propuestas (en Vivienda)", ha avisado el portavoz, quien ha dicho que la comparecencia de Rodríguez tiene que ser un "partedeaguas".

Misma postura desde Podemos, que exigen al Gobierno que limite el precio de los alquileres para evitar que el Bono Joven acabe en manos de los propietarios. "Las ayudas para el alquiler para jóvenes que Sánchez ha anunciado no solo ya estaban anunciadas, sino que surten el efecto contrario -suben más los precios- si no se aplican topes al alquiler", advirtió la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, en redes sociales. "Así no", zanjó. De hecho, la propia Ione Belarra, cuando era ministra de Derechos Sociales, defendió el citado bono e incluso lo impulsó antes de la aprobación de la Ley de Vivienda.

En el PSOE afean las críticas de Sumar porque "no hay una varita mágica que solucione este problema" y recuerdan que la mayoría de las competencias en Vivienda las tienen las comunidades. "El Gobierno tiene un margen limitado", lamentó el portavoz socialista, Patxi López.