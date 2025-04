Miss Asturias chantajeó a Ábalos tras quedarse sin puesto en Renfe: "Me está amenazando"

Claudia Montes, la Miss Asturias parte del "circulo personal" de José Luis Ábalos, es otra pieza clave del nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el "caso Koldo" al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Esta mujer trabajó durante tres años en el ente público Logirail , dependiente de Renfe, que, a su vez, se engloba dentro del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos.

Cuando fue despedida el 9 de febrero de 2022 y, meses después, en octubre de ese año, intentó chantajear a Ábalos, que había dejado de ser miembro del Gobierno en julio de 2021. El que había sido su principal asesor llegó a transmitirle que Montes "me está amenazando".

Esta mujer le recriminaba al que fuera también "número tres" del PSOE que no le ayudasen a encontrar otro trabajo: "Por no perder mi puesto de trabajo lo que tuve que aguantar y ahora si me tira a la basura y estoy permitiendo que mi hijo esté pasando hambre. No hay derecho".

Wasaps de Claudia Montes a Ábalos en los que le chantajeó LR LR

En una serie de wasaps a los que el exministro socialista "no le contestó", como él mismo le apunta Koldo, Montes le reprocha que "estéis tan tranquilos y no hagáis nada, os parecerá normal", ante su necesidad de conseguir otro empleo.

La amenaza principal era, según dejó escrito el antiguo asesor, que "va a denunciar" que el currículum vitae que presentó para pasar a formar parte de la plantilla de la citada empresa estatal "era falso".

Montes les advertía de que "es un delito" y relacionaba su intención de dar este paso y acudir a la Justicia con la pregunta que dirigió a Ábalos de "si tus hijos estuvieran pasando hambre, ¿qué harías?".

El currículum falseado de Claudia Montes, un más del "círculo personal" de Ábalos LR LR

"Pues ya sabes la respuesta de lo que voy a hacer yo", le llegó a trasladar a Ábalos como inquietante respuesta a esta cuestión que previamente planteó.

Pero Ábalos quitó hierro a esta amenaza en su conversación paralela con Koldo señalando que "lo falseó ella", a lo que la que fuera su mano derecha en el Gobierno responde confirmando que "está todo bien hecho y yo no hice nada".

Wasaps de Claudia Montes a Ábalos LR LR

En el intercambio de mensajes, conocido por este diario, Ábalos la califica de "muy loca" y Koldo le recuerda que "ya te dije que esta mal de la cabeza desde el primer día". Este último, además, la tenía guardada en su agenda de contactos como "Loca Asturias".

"Siempre confié en ti y no me esperaba esto", le acaba diciendo ella al que fuera titular de Transportes en un último wasap con el que se zanja la conversación.