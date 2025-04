El enchufe de otra amiga de Ábalos en Renfe: "Aún no cobra y se queja de las navidades"

La Unidad Central Operativa (UCO) también aborda la contratación de Claudia Montes, amiga de José Luis Ábalos, por Logirail, una empresa pública filial de Renfe, "cuando formaba parte del círculo personal" del ministro, relación laboral que se prolongó durante tres años.

Según la unidad policial, la exmiss Asturias "habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia" del entonces titular de la cartera de Transportes. Koldo, explica la Guardia Civil, actuó "como transmisor" para que esa contratación "no solo se llevara a cabo sino que, "una vez formalizada, no fuera rescindida".

De los mensajes intercambiados entre Montes y Koldo García entre octubre de 2019 y noviembre de 2023, los agentes deducen que "mantuvo una relación con Ábalos". Así, el 23 de noviembre de 2020, ella escribe al en esas fechas asesor del ministro para trasladarle que Ábalos "está más distante", asumiendo que "está bien con su mujer y que no tengo nada que hacer".

El 5 de mayo de 2021, por ejemplo, Claudia Montes hace partícipe a Koldo a través de WhatsApp de su preocupación "por la situación actual de Logirail", pues dispone de una información que podría afectar a "Jose".

"Lo arreglo"

Pero el proceso para enchufar a la amiga de Ábalos arranca, según la UCO, en octubre de 2019, cuando el ministro pregunta a Koldo el día 8 si hay posibilidad de que sea contratada por alguna empresa del Ministerio. "A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?", le pregunta a su asesor, que le responde: "Lo arreglo".

Pocos días después, el 16 de octubre, Claudia le envía su currículum a Koldo. "No me acuerdo si me pidió en su día más cosas", le traslada. "Con esto me vale", le contesta el asesor del ministro. Tras darle las gracias, Koldo le contesta: "A mí no ya sabe usted", apuntando Claudia en relación a una tercera persona: "Qué alegría me dio".

Ese mismo día, Koldo trasladó el currículum (que según la UCO había sido falseado porque no se correspondía con el nivel de estudios real de ella) al presidente de Renfe, Isaías Taboas, "puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón". Taboas, puntualiza la Guardia Civil, "no se pronunció por esta vía" (la aplicación de mensajería WhatsApp).

Una semana más tarde, el 23 de octubre, Claudia confirma a Koldo que ha sido contratada, "como previamente él había asegurado que sucedería". Y es que el 16 de octubre, ella le pregunta en qué empresa iba a trabajar y Koldo le contesta que directamente se pondrían en contacto telefónico con ella". Ya en diciembre, el día 5 ella escribe de nuevo al asesor de Ábalos: "Como me dijiste que te avisara, quería comentarte que me han llamado".

Claudia Montes Instagram

"Está trabajando ya"

Y dos semanas después, el 21 de diciembre, cuando Ábalos le pide a Koldo que ingrese dinero a Claudia ambos comentan que ya ha empezado a trabajar. "Jefe está trabajando ya que sepas". En ese intercambio de mensajes se evidencia que el ministro "parece conocer de primera mano los pormenores del empleo de Claudia al señalar que ya había recibido la formación para su cargo" esa misma semana. "Pero aún no cobra y se queja de las navidades", apunta.

De otro mensaje, este del 18 de enero de 2020, la Guardia Civil deduce que Koldo intervino para que trasladaran a Claudia de la oficina de Santiago de Compostela a la de Oviedo. "Me encanta el trabajo y sé que lo voy a hacer bien. No os voy a defraudar", escribe ella.

El 3 de febrero, ella se desplaza a Madrid con motivo de un viaje de trabajo y Ábalos le facilitó el alojamiento y "cubrió los gastos durante su visita".

Pero poco dura esa situación idílica. El análisis de ese intercambio de mensajes demuestra que la amiga de Ábalos trasladó pronto a Koldo su "malestar laboral" alegando que "la semana que viene si no tengo la red hablarán de mandarme para Santiago volver para aquí ya me dirás tú y decide lo que mejor veas". Koldo le tranquiliza diciéndole que lo hablarán el lunes sin falta.

Ese mismo lunes, Claudia facilita a Koldo los teléfonos de sus jefes para que "se comunicara con ellos". Y es que uno de ellos, Enrique Martínez Torres, le había pedido que Koldo le remitiera por escrito el motivo "porque no voy a la oficina".

Quejas sobre sus jefes

En cuanto al otro jefe, José Ángel Menéndez, se trataría de la persona que "dio la orden" que le había generado ese malestar laboral. "Perdóname con todo lo que tienes encima y estar molestándote", se excusa.

Al día siguiente, Koldo solicita al presidente de Renfe hablar por teléfono. Aunque no consta si esa conversación se produjo, Taboas informó a Koldo que tres días más tarde, el 17 de febrero, estaría en el Ministerio.

Un día antes, el 16 de febrero, Claudia alertó a Koldo de que Martínez Torres le había informado de "la apertura de un expediente con el objeto de su despido". "Me acabo de llevar un disgusto tremendo.

Según la UCO tanto Ábalos como Koldo tuvieron una "participación directa" para conseguir frenar ese despido. "No tengo palabras de agradecimiento. Me quedo corta. Es de las primeras veces que me pasa que no me salen las palabras de lo emocionada que estoy", escribió a Koldo después de que el director gerente le asegurara que iba a solucionar lo de su puesto de trabajo.

La UCO localiza un inmueble en Colombia comprado por Ábalos en 2003 por más de dos millones Europa Press

"El problema de Gijón arreglado"

Hasta el punto de que el propio presidente de Renfe informó a Koldo de que "el problema de Gijón arreglado. Pero verifícalo". La propia Claudia trasladó al asesor del ministro de que le liquidaban el contrato que tenía hasta entonces "y me han hecho una propuesta nueva". Un día después, figuraba ya como dada de alta como empleada de la empresa pública.

"Están intentando resolver lo de la oficina en Gijón. Está un poco difícil pero lo están intentando", informa Claudia a Koldo García el 18 de febrero.

La relación de la amiga de Ábalos con Logirail "continuó durante meses", constata la UCO. Hasta el punto de que en abril de 2020 envió a Koldo una foto de su nómina de marzo de 2020 (1.384 euros netos) debido a los "problemas económicos que estaba enfrentando".

Además, en uno de sus viajes a Madrid a instancias de Koldo, en noviembre de 2020, ella le pregunta: "¿Y pido vacaciones o justificada que es por trabajo?". "Por trabajo", contesta Koldo. Transcurridos unos meses, su contrato es prorrogado hasta el 17 de febrero de 2022.

Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos, que ahora denuncia la UCO ante Fiscalía por el registro de su casa y las secuelas que ha dejado a su hija menor Europa Press

"Me ha humillado, me ha degradado"

El análisis de los mensajes demuestra que Claudia recurría a Koldo para quejarse de su relación laboral y del trato que recibía de uno de sus superiores: "Tengo cosas grabadas y con testigos cómo me ha faltado al respeto, me ha humillado, me ha degradado y me ha tratado peor que a una mujer maltratada y tengo testigos que ya no podemos más con tanta injusticia". Tras lo cual el asesor de Ábalos le pidió el teléfono del gerente de Logirail.

Incluso le llega a pedir que Ábalos intervenga: "Ya lo hablaste con Jose? Sabes los trapicheos que está haciendo esta gente?". Y llegó a solicitarle el teléfono del presidente de Renfe para comunicarle su situación laboral (se quejaba de que sufría "bulling" y de que pasaban "completamente" de ella) y la existencia de una supuesta información que podría "repercutirle negativamente".

Es el 9 de febrero de 2022 cuando Claudia comunica a Kolo su despido, comentándole que estaba tratando de comunicarse con Ábalos. "Esto no va a quedar así", le advierte antes de pedirle su asesoramiento y ayuda para que nada de lo que haga les perjudique.

"Se le ayudó todo lo que se pudo", le contesta Koldo ya retirándole el tuteo cuando, en octubre de 2022, ella le reclama su currículum porque está buscando trabajo. "Pero ya no puedo hacer más", le deja claro. En ese momento, precisa la UCO, Ábalos "habría puesto fin a su relación con Claudia y ya no ostentaba la cartera ministerial". "Que se deje de líos y se busque otras ayudas", le escribe el ya exministro a Koldo, quien le traslada que el currículum "era falso" y que ella había amenazado con denunciarlo. "Pero si lo falseó ella...", replica Ábalos.