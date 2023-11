La modificación de dos leyes sacaría a la calle a decenas de presos de ETA

Que EhBildu no le da sus votos gratis a Pedro Sánchez, más allá de aquello de que no gobierne la derecha, es una obviedad. Entre los acuerdos no revelados, según se malician víctimas del terrorismo, podría estar la modificación de dos leyes que sacarían a la calle a decenas de presos de ETA, si n necesidad de nuevas amnistía o medidas similares.

La organización Etxerat, que reúne a los familiares de los reclusos terroristas, da las pistas de lo que podría ocurrir en los próximos meses, si Sánchez es investido de nuevo como presidente del Gobierno

“Las presas y presos vascos –dice en su página web-- no ven computados los años de privación de libertad cumplidos en Francia porque sigue intacta la ley 7/2014. Tienen asimismo derecho a que se les aplique la legalidad que se aplica a cualquier otro preso, pero la ley 5/2003 mantiene la competencia de las progresiones de grado y/o permisos de los presos vascos en la Audiencia Nacional, en detrimento de los juzgados naturales. Y mantienen intacta la ley 7/2003, de la época de Aznar; la cadena perpetua encubierta”. Es decir, que bastaría con la modificación de estos preceptos para que muchos de los penados salieran a la calle sin problemas.

Algo debe intuir Etxerat cuando afirma que “estamos haciendo camino. Pese a toda adversidad, avanzamos. Más despacio de lo que quisiéramos, pero el compromiso y el empuje a la sociedad vasca no cabe duda de que está dando sus frutos. Es una evidencia. Toca arrimar el hombro de nuevo para seguir dando pasos en el camino de la vuelta a casa, en la resolución y la construcción de la convivencia”.

Hasta que llegue el momento, y alguna de las partes lo revele, siempre después de la posible investidura de Sánchez, no se podrá conocer el alcance de los pactos EhBildu-PSOE y si incluyen a una posible investidura del candidato de los continuadores de Herri Batasuna para que lleguen a presidir el Gobierno vasco, tras elecciones autonómicas del año que viene.

Sin embargo, en estos momentos la prioridad son los presos y su excarcelación. Basta con unas modificaciones legales, unas más de las que Sánchez ha pactado con sus socios de investidura. En la actualidad, hay en el País Vasco 129 presos etarras, algunos de ellos cumplen condena en sus casas; seis en Pamplona; y, en Francia, quedan 10. La modificación de esas leyes dejaría la cifra de una manera significativa.