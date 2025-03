Moncloa ataca a Feijóo tras su reunión con Sánchez: "No está a la altura, no es oposición de Estado"

Dura reacción del Gobierno a la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez esta mañana en La Moncloa. Pese a que en un primer momento, fuentes gubernamentales la definieron como "cordial", tras escuchar al líder del PP asegurar en una comparecencia que el Ejecutivo no tiene "un plan" para hacer frente a las nuevas amenazas que se ciernen sobre la Unión Europea, desde Moncloa han atacado con dureza a su contraparte. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado que "Feijóo no está a la altura de las circunstancias" y que, en estos momentos, "se necesita una oposición de Estado y no una oposición de desgaste al Gobierno".

Fuentes gubernamentales se muestran extrañadas de la actitud del líder de la oposición, en quien perciben una "inconsciencia de la gravedad del momento". Pese a que en un primer análisis pareciera que está de acuerdo con la posición del Gobierno, en el Ejecutivo creen que "no quiere formar parte de las soluciones". De este modo, en el Gabinete ven a Feijóo instalado en la "tarea de oposición del día a día", de las sesiones de control en el Congreso, sin abstraerse de que estamos en un contexto de máxima gravedad en el que hay que "ser oposición de Estado".

El Gobierno evita, además, cualquier concreción sobre los planes que tiene previsto desplegar y sigue emplazando las decisiones concretas a que Bruselas aterrice un acuerdo sobre las reglas del juego para hacer frente a la coyuntura. Las citadas fuentes señalan que hay varias fases en el conflicto. La primera, la de "análisis de la amenaza", una tarea que parece estar bastante avanzada. La segunda, en la que se encuentran inmersos, es la determinación de "las capacidades que se necesitan" para hacer frente a esa amenaza. Y una vez se concluya, habrá que pasar a estudiar "cómo se financian esas capacidades".