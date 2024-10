Moncloa sostiene a García Ortiz pese a su imputación: "Se defendió de una mentira"

El Gobierno no va a dejar caer al fiscal general del Estado. Pese a que el Tribunal Supremo haya avanzado en su imputación por revelación de secretos por la difusión de datos reservados de la investigación al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Moncloa siguen apoyándole. En puridad, el Ejecutivo no puede cesar a Álvaro García Ortiz, pero sí puede forzar su salida retirándole su apoyo, algo que no se valora a día de hoy, pese a que se haya producido el hecho inédito de su imputación.

Así lo avanzan fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN que limitan la responsabilidad del fiscal general a "luchar contra un bulo". "La Justicia le dará la razón", aseveran, poniendo toda la carga sobre la Comunidad de Madrid que fue quien, dicen, filtró una información "deliberadamente errónea" sobre la iniciativa del pacto con Hacienda al que había llegado la pareja de Ayuso. En la misma línea se ha manifestado esta mañana la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ha trasladado un respaldo cerrado a Ortiz.

Montero ha defendido "la profesionalidad, la honorabilidad y todo el trabajo que viene haciendo al servicio de España" del fiscal general del Estado y ha circunscrito su imputación en una ofensiva de "aquellos a los que no les gustan las actuaciones de la Fiscalía". "La Fiscalía se defendió de una mentira", ha sentenciado, en la línea de defensa que va a desplegar el Gobierno con toda su artillería.

El respaldo del Gobierno refuerza al propio Ortiz, que tampoco piensa dimitir. En un comunicado emitido minutos después de conocerse su nueva condición procesal, el fiscal general ha asegurado que mantenerse en el cargo "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo". Su continuidad al frente del Ministerio Público, asegura, "refuerza la independencia de la Fiscalía española". En el citado texto, el fiscal general se hace cargo de "la repercusión pública de la noticia".

"No desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país", afirma. Pero añade que "es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales. Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho".