Mónica García gana la primera batalla para Yolanda Díaz (y la pierde Podemos): se queda con Antonelli

Fichaje estrella para Más Madrid y proyectil directo a la línea de flotación del PSOE. Quien un día militaba por el socialismo hoy reconfirma que no hay vuelta atrás. Se pasa al partido con el que compiten directamente. No ha sorprendido, sin embargo, en las filas socialistas su nuevo reenganche, aunque dudaban de cuál sería la opción de izquierdas por la que se decantaría.

Carla Antonelli–que se convirtió en 2011 en la primera diputada trans en España y fue la primera parlamentaria del PSOE en la Asamblea de Madrid hasta 2021– tenía muchas ofertas tras su portazo a los socialistas en señal de protesta por el bloqueo a la tramitación de la ley Trans a finales de año. Su destino final, Más Madrid, se convierte en la primera batalla ganada de Mónica García para Yolanda Díaz y que ya tiene un claro perdedor: Podemos, partido al que Antonelli estaba también profundamente vinculada por su apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero en su defensa por los derechos del colectivo LGTBI. El hecho de que pudiese formar parte de las listas moradas era un clamor en el partido de Ione Belarra.

Sin embargo, la líder de la oposición en Madrid, Mónica García, ha conseguido la primera pieza de «oro» al incluir en sus listas electorales como número cinco a la simbólica exdiputada socialista. Un fichaje que cotiza al alta por su repercusión política y trascendental para la aprobación de la ley trans y que es entendido como todo un baluarte de cara a las elecciones autonómicas, sobre todo como un ariete contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha confirmado que reformará la Ley Trans madrileña.

Pero más allá, con la incorporación de Antonelli, Más Madrid logra el «aval» de la vicepresidenta Yolanda Díaz de cara a la confluencia de izquierdas que se cuece lentamente y en medio de una pugna por el poder entre Podemos y Sumar. Antonelli ha apostado por Más Madrid, partido que ha arropado a la vicepresidenta en la presentación de su candidatura en Magariños. Mónica García y Yolanda Díaz tienen una sintonía política total y comparten, entre otras cosas, la primera máxima; evitar el ruido y dedicarse a la política que cambia la vida de la gente, como ambas han reconocido en varias ocasiones. Antonelli no ha apostado por Podemos, que condiciona su entrada en Sumar a su relevancia política en la futura confluencia.

Así, la exsocialista se convierte en la primera gran figura de peso en marcar la línea a seguir. En cerrar filas con la unidad a la que Más Madrid y Sumar se han comprometido, por encima de las luchas políticas por las cuotas de poder en las que hoy se encuadra solo Podemos.

La exsocialista cuenta con el apoyo total de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Fue notablemente llamativo que Antonelli fuera la única política que acompañara en el escenario a la ministra gallega en la presentación de su candidatura el pasado día 2 de abril en Magariños. La activista fue, además, quien presentó en el escenario a Díaz, a la que bautizó como «la próxima presidenta de nuestro país». Un acto en el que Antonelli apostó sin ambages por Díaz y en el que a pesar de reivindicar la ley trans, no se mencionó ni en un momento a la artífice de la ley, la ministra Irene Montero y número dos de Podemos. Una falta de referencias que no gustaron en la sede morada, debido a la cercanía que siempre había mostrado Antonelli con Montero. Quizá por eso, la activista tuvo que precisar después en sus redes sociales el «cariño, respeto y agradecimiento de por y para siempre» para la ministra morada. No es la primera vez que Díaz se deja ver con Antonelli, ya participó en un acto de escucha temático sobre los derechos del colectivo LGTBi.

Si bien Antonelli deja clara con su decisión su apuesta por Díaz frente a Podemos, es de las figuras políticas que defiende con ahínco un acuerdo entre Podemos y Yolanda Díaz. Hace unos días lo verbalizó «Estoy convencida de que antes de que llegue diciembre habrá un acuerdo y consenso para que las fuerzas de izquierdas vayan de la mano en Sumar, es algo que está prácticamente escrito», confirmó.