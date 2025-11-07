Junts no da marcha atrás e insiste: "La ruptura con Sánchez es irreversible"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, aseguró este viernes que la ruptura de su partido con el PSOE es "irreversible", insistió en que el Gobierno "no va a poder legislar" y afeó que "el lenguaje que entienden los partidos españoles" es "el de llevar al límite todo".

Así lo ha indicado Nogueras en una entrevista en TVE, donde ha señalado que en 22 meses Junts y PSOE han llegado a acuerdos, pero "la gran mayoría" de los mismos "no se han materializado". "Parece que el único lenguaje que entienden los partidos españoles es este, el de llevar al límite todo", afeó.

Asimismo, recordó que hace una semana Junts anunció su ruptura con el PSOE, decisión que avaló la militancia de su partido, y ayer "hicimos lo que nos corresponde como diputados", haciendo alusión a que esta formación presentó una enmienda a la totalidad a "todas las leyes que había presentado el Gobierno".

Por tanto, "el bloqueo lo ha hecho el Gobierno español no cumpliendo con los catalanes". En este sentido, explicó que ayer se convocó la ponencia para la ley que presentó su formación política hace tiempo contra la multirreincidencia. Esto, aseguró, "lo podrían haber hecho hace un año", de modo que quiso saber "por qué" se hizo "justo ayer".

Para Nogueras, la pregunta ahora es "qué va a hacer este Gobierno cuando ha perdido una mayoría necesaria para poder gobernar", ya que "cuando se rompe se rompe" y antes Junts y PSOE negociaban, dialogaban y cerraban acuerdos que van "mucho más allá de la lista del supermercado que hacen los otros partidos", pero "todo esto se ha acabado".

El único culpable: el PSOE

Destacó que Pedro Sánchez hasta la ruptura "tenía una mayoría de investidura y ahora no la tiene, como no la tiene, no puede gobernar". Deploró que la deuda que tiene el Gobierno con los catalanes "es enorme" y afeó que el Ejecutivo "prefiere seguir en el poder antes que cumplir con los catalanes", ya que "hasta la fecha es lo que está demostrando".

"Las leyes que ha sacado el Gobierno han sido con los votos de Junts, excepto la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que esto lo ha hecho con sus socios de la derecha, a partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar", destacó Nogueras, quien apuntó que Junts y PSOE cerraron varios acuerdos y "estos nos los queremos cobrar".

Asimismo, preguntada sobre si la relación con el PSOE está rota de forma irreversible, Nogueras afirmó que "sí", pero que "el PSOE nos ha llevado aquí". "Junts ha cumplido su parte del acuerdo, el PSOE no ha cumplido su parte, quien nos ha llevado a esta ruptura irreversible ha sido el PSOE", incidió en su respuesta.

Preguntada sobre si comparte que se diga que Junts puede bloquear al Legislativo, pero que el Ejecutivo tiene margen para seguir gestionando, Nogueras respondió que "ya lo han hecho". "Lo están haciendo, el Ejecutivo tiene la competencia de hacer reales decreto que no tienen que pasar por el Congreso y Sánchez dijo que podía gobernar al margen del parlamento", dijo.

"Para mí esta no es una buena opción", declaró Nogueras, dejando claro que su decisión de ayer no es para "fastidiar a nadie". "Si el Gobierno decide que sigue gobernando sin el Parlamento tendrá que ser este el que explique por qué lo hace y cómo, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo", concluyó.

SERVIMEDIA