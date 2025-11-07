El PP anuncia una Proposición de Ley para garantizar la actualización de las pensiones, aunque se prorroguen los presupuestos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su formación presentará una Proposición de Ley para garantizar la actualización de las pensiones en 2026, incluso si el país se encuentra en situación de prórroga presupuestaria.

Así lo ha anunciado esta mañana durante la clausura del Congreso por el XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores, que ha tenido lugar en Ciudad Real, donde Feijóo ha lamentado que los pensionistas sean quienes paguen los 'platos rotos' de que "el Gobierno no tenga ni mayoría ni Gobierno para gobernar".

(Noticia en ampliación)