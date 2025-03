El nuevo material que llegará a los agentes de la Guardia Civil

La Comisión permanente de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Guardia Civil, que contó con la presencia de todas las asociaciones, hizo un repaso de los materiales que se han distribuido y que se proporcionarán a los agentes en los próximos años. Desde los cascos balísticos pasando por los espray hasta las defensas personales de los funcionarios.

Uno de los temas que más preocupaban a los representantes de los guardias civiles eran los chalecos airbag que se han suministrado a la Agrupación de Tráfico, tal como publicó LA RAZÓN. Y es que, desde hace semanas, las asociaciones han comunicado los problemas que han ido surgiendo con estos elementos que eran tan ansiados para fortalecer la seguridad en las carreteras de los motoristas.

Los mandos reconocieron que tenían "conocimiento de un par de casos en relación con la activación de los chalecos de forma no adecuada y que están investigando dichas incidencias". "Uno de ellos no se activó porque no estaba encendido", señalaron. Asimismo, explicaron que por parte de la empresa fabricante se sigue trabajando en realizar ajustes en la sensibilidad de los sensores de los chalecos. "Hay 3564 chalecos de dotación y está prevista la adquisición de nuevos chalecos airbag", concluyeron.

El material de la Guardia Civil

Otro de los temas que se pusieron sobre la mesa eran los cascos balísticos para la USECIC y los GRS. Los mandos revelaron que se han dotado de siete cascos balísticos por cada 20 componentes o fracción. Además está prevista la adquisición de 416 cascos en las anualidades de 2026-2027.

Sobre este asunto, la Guardia Civil tiene prevista la adquisición de 531 nuevos cascos en 2025, que se repartirán en función de las necesidades. Las asociaciones alertaron que hay componentes que comparten chaleco balístico.

Por otra parte, uno de los materiales más solicitados fueron las fundas antihurto que portan los agentes que desarrollan custodias de internos en centros penitenciarios y centros hospitalarios. En los últimos tres años, la Administración han adquirido 16.000 de estos artículos, cada ejercicio, para un total de 48.000 unidades que se han enviado a las comandancias. No hay previsión de más compras.

Chalecos y espray

También se trató el tema de las defensas extensibles: hay 59.397 de estos equipamientos en toda España. Asimismo, sobre los grilletes de alta seguridad se han distribuido un total de 3536 grilletes y quedan por administrar 465.

Una de las novedades de los últimos años son los espray de gel que se usan para la vigilancia del traslado y custodia de presos. Para el curso 2025/2026 se ha tramitado un expediente para la compra de 30.000 de estos equipos.

Por último, y no menos importante a la vista de las reclamaciones recientes, los mandos de la Guardia Civil han confesado que hay un total de 57.510 chalecos antibalas para toda España. Sobre este aspecto, se ha reconocido que se han encontrado con un problema en algunas de las tallas, principalmente en el personal femenino del Instituto Armado.