Nuevo plantón a Marlaska tras su maniobra para no cumplir con la equiparación salarial de policías y guardias civiles

Nuevo plantón al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por incumplir con la equiparación salarial. Ya son tres los sindicatos policiales los que presionan ante el continuo incumplimiento del Gobierno y más aun cuando sigue el agravio comparativo con las policías autonómicas, como recientemente se puede percibir con la Ertzaintza.

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha anunciado, ante lo que han denominado como una "falta constante de actitud negociadora" por parte de la Administración, la declaración de un nuevo Conflicto Colectivo ante el Ministerio del Interior por la Equiparación Salarial "real" con las policías autonómicas y por la jubilación digna de los policías nacionales.

La organización sindical basa el plantón a Marlaska a estos dos aspectos que, a pesar de haber presentado dos conflictos colectivos en los últimos años (2019 y 2022), recuerda que "siguen atascados en la negociación con la Dirección General de la Policía sin avances".

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha indicado que “desde el sindicato mayoritario nos vemos en la obligación de dar este paso debido a la nula e inexistente negociación colectiva en el Consejo de Policía", apuntan.

Advierte de que la continua inacción de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior frente a las principales reivindicaciones de los policías nacionales han llevado, según ha explicado el secretario general de Jupol, a plantear nuevamente el Conflicto Colectivo ante el Ministerio del Interior.

Rivero ha apuntado que en el Consejo no solo negocia la jornada laboral, sus salarios o la carrera profesional, sino que, va más allá, lo que se hace es "negociar con nuestras vidas" y por ello insisten en que el sindicato no ha llegado a la Policía Nacional para ser servilista con la Administración, y, por tanto, "no va a ceder en la defensa de los derechos y las mejoras en las condiciones laborales de los compañeros a cambio de migajas”.

Insisten en que “no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante la inacción del Gobierno y de la Dirección General y no vamos a tolerar que se nos sigan recortando derechos y detrayendo nuestras condiciones sociolaborales". En caso de no llegar a un acuerdo, aseguran que el sindicato planteará acciones legales, en el marco del Conflicto Colectivo, para lograr sus reivindicaciones.

Recuerdan que Jupol tiene desde su nacimiento como principal reivindicación la Equiparación Salarial Real de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas. Una equiparación que el Gobierno, apuntan, "cerró en falso" con el acuerdo de equiparación alcanzado en 2018 con el resto de organizaciones sindicales y que, aseguran, "ha quedado demostrado que no supone una equiparación salarial real".

Rivero asegura que están "hartos de promesas incumplidas, de que a igual trabajo no tengamos el mismo sueldo que nuestros homólogos en otros cuerpos policiales de España", y mientras tanto, "ni el ministro del Interior, ni la Dirección General nos ha dado una respuesta ni una solución a esta injusticia".

Y es que el agravio comparativo sigue en aumento. Apuntan que, a día de hoy, está demostrado que la nómina de un Mosso y de un Policía Nacional o un Guardia Civil sigue siendo diferente, pero no solo la nómina. Denuncian cinco brechas salariales entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas: el sueldo mensual, las pagas extraordinarias, la asistencia a juicios, las horas extraordinarias y la segunda actividad o jubilación anticipada. Se trata de unas diferencias retributivas, que según comparado con la de un mosso, supera este año 2025 los 7.400 euros.

Del mismo modo, Jupol ha expresado la necesidad de poner en marcha este conflicto colectivo por la diferencia también que viven los policías nacionales con respecto a la jubilación comparado con otros cuerpos policiales, como entre los propios policías debido a la dualidad que se da en la Policía Nacional en cuanto a la percepción de la pensión de jubilación ordinaria, establecida en la cotización en dos regímenes económicos distintos: el régimen de Clases Pasivas del Estado y el Régimen General de la Seguridad Social.

Esta situación ha dado lugar a que actualmente, dentro del propio colectivo, existan diferencias entre Policías Nacionales, aquellos que accedieron con anterioridad al 1 de enero de 2011 y pertenecen al régimen de clases pasivas o los que accedieron con posterioridad, que pertenecen al régimen general de la Seguridad Social.