Indignación entre policías y guardias civiles: los ertzainas tendrán una subida salarial de 4.200 euros al año

A finales de 2024 la diferencia salarial entre un ertzaina o mosso d'esquadra y un policía nacional o un guardia civil podía llegar a los 8.251 euros al año. Ahora, tras el último acuerdo entre la mayoría de sindicatos de la Ertzaintza y el Ejecutivo vasco, esa brecha aumentará tras pactarse 4.200 euros más al año para cada agente. Así, tras trece años de conflicto, los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE llegaban a un acuerdo que ahora debe ser ratificado por sus afiliados. Y si bien hay reticencias en otros sindicatos como Euspel y "Ertzainas en lucha", todo apunta a que saldrá adelante.

La noticia ha sentado como un tiro entre los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil que llevan años luchando por la equiparación salarial ante el ninguneo y dejadez del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hay que recordar que en el Congreso de los Diputados, el PSOE ha llegado a bloquear hasta en 18 ocasiones la proposición de ley que permitiría la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles, así como su reconocimiento como profesión de riesgo. De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez solicitaba ampliar el plazo de enmiendas a esta norma para bloquear y retrasar su aprobación, mientras apremiaba dar luz verde a la denominada "Ley Otegi".

Un varapalo a los agentes que llegaba tras darse a conocer un informe oficial, en el que el Gobierno asegura que "no existe la profesión de riesgo". El Gobierno envió al Senado el pasado 4 de noviembre un documento en el que deja claro que "el concepto de profesión de riesgo no existe como tal ni en la regulación del régimen de la Seguridad Social ni en la propia del régimen de Clases Pasivas. Tiene su origen en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé la posibilidad de rebajar la edad mínima de jubilación por real decreto y mediante coeficiente reductores para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acuse elevados índices de morbilidad o mortalidad".

Mentiras, engaños y maniobras de Marlaska

Sin embargo, en ese informe se olvidan de mencionar que el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación, ya que pertenecer a este grupo te da la opción de solicitar la jubilación anticipada cobrando el 100% de la prestación. Por no hablar de que el propio Marlaska no tuvo reparo alguno en mirar a la cara a los policías y sentarse con ellos a "dialogar", mientras les ocultaba que había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que le obliga a cumplir con la equiparación salarial. Y así un largo etcétera de mentiras, engaños y maniobras torticeras con el único objetivo de no equiparar a todas las Policías del Estado.

Tal es el desprecio que sufren los agentes que sindicatos policiales como la Confederación Española de la Policía (CEP) y Equiparación Ya (EYA), hace meses que mantienen un conflicto colectivo con Interior. Plantón al que ahora se suma JUPOL, que denuncia la "falta constante de actitud negociadora por parte de la Administración".

Claves del convenio de la Ertzaintza

El Ejecutivo de Imanol Pradales (PNV) invertirá 45 millones de euros en este nuevo convenio colectivo, que tendrá una duración de tres años. Entre los puntos más importantes se incluye, entre otros, el aumento salarial mínimo de 4.200 euros al año para los agentes; la equiparación de las productividades (nocturnos y festivos), así como otros complementos con el resto de funcionarios del Gobierno vasco; aumento de la retribución de días moscosos; dispositivos móviles para atender las denuncias de los ciudadanos a pie de calle; nuevos permisos, productividades y la implementación de 50 horas al año retribuidas para el cuidado de familiares enfermos o incapaces.

Pero estas mejoras resultan insuficientes para algunos de los sindicatos. Desde "Ertzainas en lucha" denuncian que "llevan 13 años de pérdida de poder adquisitivo". Insisten en que hay 6.800 agentes haciendo el trabajo de 8.000 y sienten que les "han vendido". Así, aseguran que los ertzainas están "indignadísimos". Opinión que comparten desde Euspel, que hacen hincapié en que esa subida salarial "consiste en una subida lineal de 4.200 euros brutos en 2028, no en 2025".