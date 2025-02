Un nuevo traslado de policías abre la puerta a su salida de vía Layetana

Los agentes de la Policía Nacional de Barcelona están con la "mosca detrás de la oreja" esperando los próximos acontecimientos de Cataluña. En las próximas semanas se va a producir una reubicación de personal, según adelantan fuentes policiales a LA RAZÓN, y viven con el temor de que detrás de este cambio se produzca la salida del emblemático edificio de vía Layetana donde se encuentra ubicada la Jefatura Superior.

Las informaciones sobre cesiones por parte del Gobierno a Cataluña se vienen sucediendo en los últimos días. Esta semana se conoció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pactaba la incorporación de 25.000 nuevos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un anuncio que dolió abruptamente a los guardias civiles y policías nacionales desplegados en la región que perciben que poco a poco les están "desmantelando".

El sentimiento que tienen los funcionarios es que se están dando los pasos para dejar morir tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil en Cataluña. Uno de los detalles que marca este sentimiento es que no se renovó el año pasado las Brigadas Provinciales de Policía Judicial ni Extranjería. Se fueron una veintena de personas y aunque salieron plazas en el concurso no se completaron.

El mosqueo de los policías

"No entra nadie", afirmaron los mandos a los diferentes agentes. Hace años los policías se "peleaban por entrar" en estas especialidades. Ahora, la situación volverá a producirse ya que se van medio centenar de funcionarios y están a la espera de que salga publicado antes del verano el concurso. "Al final dejan morir a las brigadas. Cómo las van a mantener sin personal", se preguntan fuentes policiales a LA RAZÓN.

Una de las últimas medidas que ha "mosqueado" a los agentes es que se va a reubicar las dependencias de los sindicatos que se encuentran en la Comisaría de Policía Nacional de la calle Balmes. El motivo de la misma es que esta ubicación va a acoger a los encargados de realizar labores de Extranjería y Régimen Disciplinario. La versión oficial que se proporciona desde los mandos es que se va a potenciar el área de Extranjería ya que se han reducido los requisitos de los trámites de asilo y por lo tanto va a aumentar la inmigración que tienen que controlar.

No es el único movimiento que ha llamado la atención. De forma paralela también se está "haciendo sitios en otras comisarías" a más agentes. Los acontecimientos no tardarán en desarrollarse ya que estas modificaciones se formalizarán a más no tardar en un mes. Uno de los temores de los policías nacionales es que detrás de estas órdenes se encuentre la marcha de vía Layetana.

Unas obras misteriosas

Cabe recordar que el edificio donde se ubica la Jefatura Superior de Policía Nacional de Barcelona es una de las grandes peticiones recurrentes en el tiempo del independentismo. Los cambios que se están produciendo en las dependencias de Balmes han provocado inquietud entre los efectivos policiales.

Precisamente, esta comisaría, que también es céntrica como vía Layetana, llevaba más de tres décadas sin mejorar su servicio y ahora se está llevando a cabo una reforma integral de la misma. Un detalles que no ha pasado desapercibido para los agentes que trabajan en el lugar.

Al ser preguntados sobre estos movimientos, fuentes del sindicato Jupol se muestran cautos y esperan a ver como se suceden los cambios. Eso sí, consideran que es una "auténtica locura" la cifra de nuevos mossos que ha pactado el Gobierno del PSOE.

Sobre este asunto, recalcan que una parte del sueldo de estos agentes será pagado con dinero del Estado por lo que tendrán que aumentar la financiación de Cataluña en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Otro de los aspectos que ponen en duda es saber el plazo de incorporación de los mismos.

Las cifras de los Mossos

Y es que en la actualidad, la plantilla de los Mossos, según Jupol, ronda los 23.000 componentes y con las nuevas cifras se duplican. "A ver, ahora, dónde los metes", afirman estas fuentes del sindicato de la Policía Nacional.

El edificio de vía Layetana es un objeto de deseo por parte de los diferentes Govern de la Generalitat. ERC ha propuesto que se convierta en un "archivo vivo" donde se preserven los testimonios de los represaliados y la documentación de un régimen que aterrorizó a millones de personas".

Por su parte, el Ejecutivo de Salvador Illa apuesta porque la infraestructura sea un centro de memoria y dotar a la Policía Nacional de una sede “moderna, más funcional y operativa”. Así, en noviembre pasado, el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, señaló, durante una sesión de control en el Parlament, que había escrito al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para “concretar” un acuerdo.