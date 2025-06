Nuevos audios de las cloacas del PSOE: "La prioridad es salvar al soldado Ábalos"

Jueves, 5 de diciembre de 2024. Queda una semana para la esperada declaración de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo por el "caso Koldo". Javier Pérez Dolset se reúne con otro empresario que tiene una causa abierta por presunto fraude fiscal. LA RAZÓN ha accedido a los audios de ese encuentro donde se habla de un plan para torpedear la investigación puesta en marcha por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "La prioridad es salvar al soldado Ábalos", señala Dolset, en un momento del diálogo.

El encuentro de Dolset con este empresario se alarga durante diez minutos en un habitáculo cerrado con música de fondo. El comienzo de la conversación se centra en los problemas del empresario, que tiene una causa abierta en la zona de la Costa del Sol: un procedimiento judicial que lleva años en el candelero, lo que se queja de que le ha generado un daño personal bestial.

De forma pública, privada y mediante sus abogados ha denunciado supuestas irregularidades y corrupción en su causa. Por todas estas circunstancias este sujeto es uno de los tantos que aceptaron en el último año reunirse con Pérez Dolset. En algunas de estas citas acude también Leire Díez, que ha sido considerada por muchos como la "fontanera" socialista que hacía de mano ejecutora de los planes diseñados en el entorno del presidente.

Leire Díaz, durante un acto como directora de filatelia de Correos Europa Press

La reunión, según desvelan los audios a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, se produce en un contexto muy importante por la inminente visita de Ábalos al Supremo. Dolset desgrana a su interlocutor que un agente de la Guardia Civil va a declarar en los próximos días en Asuntos Internos contra sus compañeros. "Acusa al resto de guardias civiles de hacer montajes policiales a cambio de dinero en una serie de causas", afirma el empresario a su acompañante.

Ante esta revelación, el empresario pregunta: "¿Y ahí van a nombrarme a mí?". "Claro, ya he metido yo tu causa de palabra", responde. "Una cosa es eso y otra cosa es que venga un propio guardia civil diciendo que hay corrupción dentro de la casa y que se crean causas y se manipulan las investigaciones para acusar a gente con nombres y apellidos", afirma Dolset.

"Ha costado mucho llegar hasta aquí"

Este empresario tranquiliza a su acompañante y le asegura que, en cuanto declare este agente, "tendremos un resumen de esto inmediatamente". Lo procesa Asuntos Internos y se hará público. "Nosotros lo vamos a saber ese mismo día", le reconoció. "Eso te cepilla la causa... Es que eso no lo levanta ni con una grúa", afirma Dolset a su compañero.

En los minutos de conversación entre ambos no se habla de Leire Díez ni se señala quién es la persona que ha movido los hilos para esta operación. "Ha costado mucho llegar hasta aquí. Ha costado mucho convencer a un tío que está dentro de la unidad, que se dedica a vigilar esas cosas, para que esté dispuesto a denunciar a sus compañeros. Eso no es fácil. Lo pactamos ayer", afirma Dolset. A continuación, el empresario pide a su interlocutor que no diga a nadie los pasos que se van a dar para que no se filtre la supuesta declaración. No obstante, le insiste en que tiene una serie de ventajas porque "ahí está metido Ábalos y la tuya está a rebufo". "La prioridad es salvar al soldado Ábalos", afirma.

La conversación entre ambos finaliza pocos minutos después. El plan, que no se produjo finalmente, era que el miércoles 11 de diciembre el guardia civil declarara ante Asuntos Internos. Un día después, Ábalos tenía que testificar ante el Supremo. "La idea es que Ábalos llegue a su declaración con esta declaración ya encima de la mesa", termina la conversación del encuentro entre ambos.

La versión de Leire y Dolset

Los nombres de Dolset y de Leire Díez llevan varios días en el candelero a raíz del audio sobre una reunión con Alejandro Hamlyn, un empresario investigado en una causa de hidrocarburos que ofreció trapos sucios de la UCO. Dolset, en una entrevista con El País, ha asegurado que lleva seis años investigando con Leire las "cloacas del Estado". Asimismo, este hombre ha negado trabajar para el Gobierno o para el propio Partido Socialista.

Leire Díez, la "fontanera" del PSOE en una imagen de archivo. FESOFI

Su problema es que es "víctima de la policía patriótica", ha contado también en sus intervenciones en los medios de comunicación. La militante socialista, que ha ejercido puestos importantes, también ha negado que el PSOE le haya encomendado la misión de recabar "trapos sucios" de jueces, fiscales, guardias civiles y rivales políticos. Desde el principio de la polémica ha defendido que ejerce como periodista de investigación sobre "las víctimas" de las supuestas prácticas corruptas.

A pesar del contenido de estas conversaciones, se desconoce si el plan no se pudo llevar a cabo o nunca estuvo realmente sobre la mesa. Ábalos acudió al Supremo para dar su versión ante el juez Leopoldo Puente y el exdirigente socialista negó haber cobrado comisiones por parte de Víctor de Aldama. Afirmó que su único contacto con este empresario era su asesor Koldo García. De esta forma, el exministro rechazó de forma continuada los cargos que le mantienen como investigado en la causa que lleva el nombre de su exchofer. Nunca se llegó a producir el testimonio ante Asuntos Internos de este agente de la Guardia Civil, lo que hubiera abierto una grave crisis interna en la UCO.