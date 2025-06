El PSOE "olvida" la foto de Sánchez con Aldama y le utiliza para atacar al PP

El PSOE y el Gobierno siguen en su estrategia de victimización para evitar dar explicaciones. La dirección socialista ha reaccionado tarde, mal y a rastras a la polémica relativa a Leire Díez y ha intentado desviar la atención de los hechos que la cercan, aferrándose a bulos sobre altos mandos de la UCO y apuntando al PP.

En Ferraz mantienen un mutismo absoluto, solo roto hoy por su portavoz, Esther Peña, que, en unas declaraciones enlatadas y distribuidas a los medios, sin someterse a preguntas, ha vuelto a dejar volar la expectativa de una "guerra sucia contra el Gobierno". Este es el hilo argumental que está tratando de hilvanar Moncloa, mientras rechaza despejar los interrogantes que siguen rodeando a Leire Díez y la vinculación con el PSOE o el Gobierno.

Víctor de Aldama pide a Feijóo que "termine" con Sánchez

En lugar de mirar hacia dentro de su propio partido, en el Ejecutivo prefieren apuntar al PP, hablando de la "operación Kitchen", y asegurando que todo forma parte de una "estrategia delimitada por parte de la derecha de montar un ruido ensordecedor" que invisibilice la acción del Gobierno. Sin embargo, es el propio PSOE quien ha adoptado una actitud pasiva, sin querer actuar contra la propia Díez. De hecho, las incipientes medidas disciplinarias abiertas contra ella decaerán en el momento que se curse su baja voluntaria como militante.

Los nervios se palpan en Ferraz y es por eso que han aprovechado unas sorpresivas palabras por parte del empresario Víctor de Aldama para vincular al PP una campaña contra el Gobierno para desgastarle. Y es que Aldama había pedido al líder del PP que "termine" con el Gobierno de Pedro Sánchez y el "caos" en el que a su juicio está sumido el país. "Esperamos que por el bien de España y de todos los españoles así sea, a ver si ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hacen lo que tienen que hacer y sacan a este Gobierno y acaban con el caos en el que estamos".

Así, en Ferraz han cogido al vuelo las declaraciones de Víctor de Aldama refiriéndose al líder de la oposición para trazar una relación directa entre el comisionista y el PP. "Hay muchos nervios en importantes sectores de poder, y la verdad es que no sabemos la razón. Pero ahí están, y se están moviendo. Hay actividad muy preocupante que ha metido una marcha más contra el PSOE y contra el Gobierno. No es ficción. No es un recurso dialéctico. El objetivo es tumbar al Gobierno. Hemos visto cómo el propio Aldama se lo pide a Feijóo ante las cámaras. Un imputado marcando al jefe de la oposición la línea a seguir", afirmó Peña.

Los socialistas olvidan, sin embargo, la "fototeca", como critican en el PP. Y es que Aldama ha aparecido en varias fotografías en entornos socialistas. En una, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en otra, por ejemplo, en una reunión junto al exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García. "Cuando Aldama se hacía fotos con Sánchez o acudía a sedes del PSOE era para apoyar al PP, claro", se jactan en el PP.