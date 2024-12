Ábalos da marcha atrás y pide in extremis al Tribunal Supremo aplazar su declaración

José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que aplace su declaración como investigado, fijada para el próximo jueves después de que el exministro de Transportes se ofreciera para declarar voluntariamente en la fecha fijada por el instructor, el magistrado Leopoldo Puente, sin necesidad de solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados.

Pero a solo seis días de su comparecencia, la defensa de Ábalos ha solicitado al magistrado que aplace su declaración debido a la "extensión de la causa" y para darle tiempo para "su estudio y preparación". Con tan pocos días por delante, asegura, le resulta "a todas luces imposible" llevar a cabo esa tarea y poder acudir ante el juez "con todas las garantías para el ejercicio de su defensa" y dispuesto a "contestar a todas las preguntas que se le formulen".

Al tratarse de una declaración voluntaria, al instructor no le quedaría más remedio que aplazar la citación o, dada su condición de aforado, tramitar su suplicatorio ante la Cámara Baja para que el Congreso autorice que se le investigue penalmente. Pero en el escrito remitido al alto tribunal -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, su abogado propone no obstante al instructor que acuerde otra fecha "teniendo en cuenta la comparecencia voluntaria", lo que eximiría al Supremo de solicitar el plácet del Congreso pero puede dilatar la tramitación del procedimiento al estar el magistrado a expensas de cuándo decida el exministro que está en condiciones de comparecer.

El ex secretario de Organización del PSOE, no obstante, abre la puerta a que esa nueva citación se produzca antes del próximo día 19, pues expone que desde ese día "tiene señalado juicio oral" por lo que pide que a partir de entonces "no se señale dicha fecha para la comparecencia".

Su abogado precisa que desde que tuvo acceso al procedimiento el pasado día 5 no ha podido examinar con detalle la causa debido a su "extenso volumen". De hecho, se queja de que en un principio le resultó "imposible" acceder de forma telemática al contenido de las diligencias, por lo que tuvo que personarse el pasado día 5 en el Supremo para "copiar las actuaciones completas" en un pendrive, "ya que en la copia que se realizó el 4 de diciembre también resultó imposible su apertura".

Esta misma semana, la defensa de Ábalos trasladó al Supremo que el exministro accedía declarar de forma voluntaria el día 12, la fecha que había señalado el magistrado a expensas del visto bueno del investigado, para "evitar dilaciones indebidas" en la instrucción del procedimiento.

Está por ver si este nuevo escenario condiciona también las declaraciones del empresario Víctor de Aldama el próximo día 16 y de Koldo García 24 horas más tarde.

El Supremo imputó a Ábalos por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación para investigar su papel en la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia a Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo". Tras examinar la relación de indicios contra el exministro socialista remitidos por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Sala Penal consideró "imprescindible continuar la investigación" para esclarecer "la participación en ellos" de Ábalos.

El juez Moreno solicitó al Supremo la imputación del exdirigente socialistas ante los "fundados y serios" indicios contra él en las adjudicaciones bajo sospecha -en beneficio de la empresa de la trama por valor de más de 53 millones de euros por parte de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias-. El magistrado atribuía a Ábalos "un papel principal" en el entramado en torno a Aldama "para la consecución de negocios con las administraciones públicas". Según exponía, la investigación ha acreditado "su intervención para la adjudicación de los contratos" de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión, así como "para la contratación por parte de dos empresas públicas", Ineco y Tragsatec, de su pareja Jessica Rodríguez.

El magistrado señalaba que como "pago de su mediación en la adjudicación de los citados contratos", se benefició del "uso y disfrute" de una vivienda en una urbanización de La Línea de la Concepción (Cádiz) y otra en el Edificio Torre de Madrid (en la que estuvo residiendo su pareja, Jessica Rodríguez).

En su declaración en la Audiencia Nacional, Aldama explicó al juez que realizó pagos a Ábalos comisiones que suman 700.000 euros en efectivo y a Koldo García otros 300.000. Según contó, Ábalos le llegó a reclamar dos millones de euros de las comisiones que percibió por su intermediación en los contratos para la adquisición de mascarillas en pandemia, que cifró en 5,7 millones, aunque finalmente le pagó 250.000 euros, según su versión.