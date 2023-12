Olona vs. Vito Quiles por la condena de la exdiputada a Ortega Smith: "Es gracioso que tu hables de dignidad"

Macarena Olona condenó este martes en un tuit la agresión que protagonizó el edil de Vox Ortega Smith contra Eduardo Rubiño, de Más Madrid, en el pleno del pasado viernes del Ayuntamiento de Madrid. La exportavoz de los de Abascal señaló que lo sucedido no es muestra de "hombría ni huevos", sino de "incapacidad" del dirigente.

La abogada del Estado reivindicó la necesidad de que los cargos públicos se comparten de una forma ejemplar y defendió que si "cualquier ciudadano actúa en su trabajo como él estaría despedido". Para Olona los cargos del partido verde "se sienten inviolables" y actúan escudándose en una "ideología de bazar" para no tener que rendir responsabilidades por sus actos.

La que fuera candidata a la Junta por Vox ironizó con que desde la formación acusen al resto de partidos de derecha de "hacerle el juego a la izquierda", cuando "ellos les regalan las partidas" con este tipo de acciones. "No hay nada mejor para un zurdo que un diestro que solo sepa escribir con tachones", criticó al final del tuit, refiriéndose a los actos de Ortega.

Diez minutos después, el polémico creador de contenido Vito Quiles le afeó sus palabras y su intervención en un programa de televisión en la que desarrolló su condena de los hechos. "Es terrible lo que eres capaz de hacer contra un compañero por 2 minutos de televisión", contestó Quiles a su publicación.

Seguidamente, recordó cuando en septiembre de 2021, etapa en la que aún era diputada en el Congreso,Olona tuvo un sonado enfrentamiento con una periodista que le preguntaba sobre el insulto de "bruja" que uno de sus compañeros, José María Sánchez, le dedicó a una parlamentaria del PSOE, Laura Berja, y que le valió la expulsión del hemiciclo. Vito Quiles defendió que entonces "todos te defendimos cuando te lapidaron, de la misma forma, por encararte con una periodista" y acabó afirmando sobre ella que "en ese momento, al menos tenías dignidad".

Macarena Olona, reconvertida ahora en líder del partido Caminando Juntos, no ha dudado en replicar las acusaciones que sobre ella vertió el creador de contenido opinando sobre su trabajo y su futuro profesional.

Calificó de "terrible" que Quiles, de 23 años, "siendo tan joven hayas tirado tu futuro profesional por tres duros, miles de followers y el aplauso de gente que te pisará como una colilla cuando dejes de serles útil". "Hay otro Javier al que has puesto verde muchas veces", le ha espetado, en referencia a las razones que ofreció para justificar su salida del portal de Javier Negre.

"Yo he reconocido mis errores y los he intentado subsanar. La vida te enseñará que eso es dignidad, no hacer el cafre. Debes empezar a pensar por ti mismo y, cuando lo hagas, te darás cuenta de que solo eres una marioneta" ha afirmado también Olona

Al final del largo segundo tuit Olona ha contrastado su estancia en el partido de los de Abascal con la trayectoria de Quiles como creador de contenido: "Yo, como ya sabes, entré en Vox por mi trayectoria profesional. Es decir, tenía un sitio al que volver fuera de la política, dónde tengo un prestigio que me he labrado a base de trabajo y esfuerzo. Tú, Vito, no tienes nada, y el día que se desmonte el circo te verás solo, con una mano delante y la otra detrás".

"Espero, de verdad, que recapacites y te des cuenta de que defendiendo lo indefendible solo te haces daño a ti mismo", le acabó recomendado la exdiputada.