Óscar López deja en el aire una posible foto de Sánchez con Puigdemont y asegura que el Gobierno seguirá negociando "con discreción"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y recién ratificado secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha acudido esta mañana a los estudios de Cadena SER para someterse a una entrevista ante los micrófonos de 'Hoy por Hoy', que ha sido conducida por la periodista Àngels Barceló.

Durante la entrevista, López ha dejado en el aire la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, próximamente. Tras ser preguntado por la posibilidad de este encuentro, el ministro ha tratado de evadir la pregunta y de responder ante esa posible foto entre el secretario general del PSOE y el prófugo de la Justicia, que es socio de gobierno del actual Ejecutivo.

"Nosotros negociamos con discreción", ha respondido el secretario general del PSOE madrileño para tratar de evadir la pregunta, formulada por la tensión y las exigencias latentes entre ambas formaciones. Y es que desde hace tiempo los separatistas no cejan en la petición de mayores cesiones para Cataluña y, tras la desconfianza de los de Puigdemont, el Gobierno trata de ganarse su concianza de nuevo, por lo que podría estar barajándose este posible encuentro entre amos líderes.

Sin embargo, y tras ser preguntado de nuevo, ante la clara evasiva en la respuesta, Óscar López ha añadido que "este gobierno va a seguir negociando y va a hacer públicos los acuerdos cuando toque", dejando así la puerta abierta a este posible encuentro.

El nombramiento de Sánchez Acera "no es un premio"

Óscar López no es solo el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, sino que este fin de semana ha sido ratificado por los socialistas madrileños como secretario general del PSOE de Madrid, y por ello ha sido preguntado en la entrevista, sobre todo después de que haya posicionado a Pilar Sánchez Acera como número dos del partido al nombrarla secretaria de Organización.

Por ello, López ha asegurado que su nombramiento "no es ningún premio" por nada, en referencia a su presunta implicación en la filtración de un correo relativo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a través del por entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.

"Pilar tiene todo lo que yo valoro en política: es una persona honesta, trabajadora, que conoce el partido como la palma de su mano, una persona querida dentro del partido, y esa es la buena gente", ha asegurado Óscar López, saliendo en su defensa.

López no quiere hablar de Lobato

El ministro ha sido preguntado por su actual relación con Juan Lobato, sobre todo después de que López haya sido nombrado secretario general del PSOE de Madrid, tras la salida del actual senador. Sin embargo, López se ha mostrado reticente y serio al hacer referencia a Lobato, a quien no ha querido dedicar "ni un minuto".

"Me parece un asunto muy pequeño para todo lo que hay. No le voy a dedicar ni un minuto. Gracias por su trabajo", ha aseverado seriamente el socialista al ser preguntado si ha habido llamadas telefónicas entre ambos o no.

Además, tras ser preguntado por la noticia de que Lobato ha renunciado a su sueldo como senador, López ha vuelto a afirmar que "no le voy a dedicar ni un minuto a algo así", por lo que todo hace pensar que la relación entre ambos ha acabado mal.