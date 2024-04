Óscar Puente sigue con la polémica y publica una "lista negra" de "insultos" en su contra

"Juzguen ustedes si es o no de interés". El ministro Óscar Puente ha publicado una suerte de "lista negra" de medios de comunicación críticos con su desempeño y de "insultos" de los que ha sido objeto, una tarea que, tal como reconoció ayer en Onda Cero, encarga a sus asesores de comunicación. En su cuenta en la red social "X", en la que es muy activo, ha hecho públicos tres folios: media página con nombres de medios y dos páginas y media con insultos.

"Desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy hemos contabilizado al menos 100 columnas de opinión en las que se me insulta, en algunos casos gravemente. Son 195 folios dedicados a insultarme", señaló en su cuenta en la red social anteriormente conocida como Twitter.

"El listado de insultos sin repetir, ocupa 3 folios" sostiene Puente en un hilo publicado en esa plataforma social. Y añade que "sólo se han computado medíos escritos, ni radiofónicos, ni televisivos. Es decir, medios en los que el insulto requiere una reflexión previa”, asegura.

Entre las descalificaciones, hay algunos que pueden resultar más ofensivas, pero también las hay más elaboradas y hasta con cierto interés literario (entre ellos, "Homo obstructore" o "interesante desde el punto de vista antropológico, pues refuta las tesis darwinistas"). También hay algunos "insultos" que no parecen revestir mayor relevancia (como "grosero", "se cachondea de sus rivales" o "portavoz macarra"), pero se incluyen igualmente en la "lista negra" que el ministro recibe cada mañana.

Puente confesó ayer durante una entrevista que concedió a Carlos Alsina que su equipo de comunicación se dedicaba a diario a recopilar los insultos que se publicaban en su contra. El presentador de "Más de uno" no daba crédito a lo que le estaba diciendo el político socialista. "¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no se la veo", cuestionó el periodista, que puso el acento en que los recursos del Ministerio de Transportes se deberían destinar a los servicios públicos y no a confeccionar listados de descalificaciones.

Los insultos que enumera Óscar Puente no incluyen fuentes concretas ni fechas ni autores. En el diálogo que sostuvo ayer con el presentador de "Más de uno" se quejó de que el PSOE y el presidente del Gobierno están siendo atacados constantemente. "Qué le voy a hacer. A Pedro Sánchez se le insulta por guapo. A mí, por feo, claro", se lamentó.

Doble vara de medir

En la publicación en "X", Puente sostiene que “no se han incluido los bulos, falsedades, ni las críticas. Solo insultos”. El ministro de Transportes parece estar muy atento a lo que se dice de él en los medios, aunque muestra una doble vara de medir, ya que él mismo se ha dedicado en numerosas ocasiones a descalificar la actividad de la prensa en la red social.

Entre los medios que señala en su lista, está LA RAZÓN, pero también otras cabeceras como ABC, El Mundo, Expansión o La Vanguardia, además de otros rotativos regionales y varios digitales, entre ellos, El Confidencial, The Objective, Voz Populi, Moncloa.com y Ok Diario.

Pero el ministro de Transportes, que es muy aficionado a publicar contenidos de manera continua en su red social, también ha descalificado a los periodistas que le critican y se ha aficionado a poner motes a la prensa. En este mismo hilo en el que publica el listado de insultos que han elaborado sus asesores, señala al jefe de opinión del digital Voz Populi, José Alejandro Vara. De hecho, publica una foto de él.

“A modo de aperitivo aquí una columna dedicada a todos los ministros y ministras el mismo día que tomamos posesión. El autor: el Jefe de opinión de Voz Populi, un profesional del insulto. Continuará…”, indica el ministro Óscar Puente, que también incluye una imagen de una tribuna firmada por Vara bajo el título: "La banda de Sánchez: 'Feos, sucios y malos'".