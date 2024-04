Alsina, incrédulo ante las respuestas de Óscar Puente: "¿Perdón?"

En la mañana de este lunes, Óscar Puente se sentaba frente a los micrófonos de Carlos Alsina para defender, entre otras cosas, la legitimidad de la aprobación de ley de amnistía; acusar de competencia desleal a la compañía francesa lowcost de alta velocidad Ouigo; e insistir en que el novio de Díaz Ayuso cometió fraude fiscal.

Durante un momento de la conversación, Alsina interrumpía el discurso del ministro para aclarar que el ambiente de tensión que hay en España es responsabilidad de quienes se dedican a la política, "entre ellos usted". Ante esto, Puente respondía argumentando que previo a su ingreso en la escena nacional, la situación era como "una balsa de aceite".

Subrayaba así que el Partido Socialista ha estado durante seis años soportando una avalancha de "todo tipo" de insultos y descalificaciones. "Y lanzándolos", puntualizaba el presentador, tras lo que el ministro ha vuelto a insistir en que hubo que aguantarlos "en silencio". Incrédulo ante la respuesta, Alsina volvía a cortar la conversación y preguntaba: "¿Perdón?". Caso omiso, Puente continuó defendiendo esta idea: "No fuera que se molestaran los dueños de este país, los que en el año 68 se comprometieron, entre otras cosas, a aceptar que el poder cambiaba de manos cada vez que hubiera lecciones. Cosa que por cierto, llevan un tiempo sin respetar. Aquí cada vez que el Partido Socialista gana unas elecciones hay un proceso de legitimación y de falta de aceptación de los resultados de manera sistemática".

El que fue alcalde de Valladolid también aplaudió la gestión del presidente Pedro Sánchez, alegando que éste ha sufrido una falta de "respiro democrático". Ante esto, Alsina ha señalado que los anteriores presidentes tampoco estuvieron exentos de críticas, pero el ministro ha insistido en que la intensidad y constancia de los ataques hacia Sánchez son inéditos. "Este presidente no ha tenido ni un solo segundo de respiro democrático", ha afirmado Puente, destacando que a sus predecesores "jamás se les llamó okupa, traidor o felón", ni tampoco se deslegitimaron sus resultados electorales como ha sucedido con Sánchez.

"A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo"

Las respuestas de Puente no lograron convencer del todo a Alsina, quien continuó interrogando al ministro sobre la utilidad de ciertas acciones, después de que éste revelase que había encargado a su equipo recopilar todas las columnas de opinión en las que era insultado desde que subiese hace cuatro meses a la tribuna del Congreso en la investidura de Núñez Feijóo. Puente amparaba esta acción argumentando que era relevante para él. "Qué le voy a hacer, a Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo claro", contaba.

Alsina, visiblemente desconcertado, cuestionaba la utilidad de dicho trabajo para los ciudadanos, señalando que la prioridad debería ser el servicio público. "¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no se la veo", rebatía discrepando de las prioridades del ministro.

El presentador de 'Más de Uno' ha enfatizado en la importancia de respetar los resultados electorales como base fundamental de la democracia, advirtiendo que esto de las elecciones "no es una cosa relativa, las gana quien las gana y luego gobierna el que sabe llegar a acuerdos para ser investido".

Oscar Puente tiraba entonces de experiencia personal, destacando la falta de reconocimiento tras su victoria en Valladolid por parte del candidato popular y argumentando que la cortesía de felicitar al ganador pierde relevancia si luego se forman coaliciones con partidos contrarios a las ideas propuestas durante la campaña. "Entiendo que no me felicitaran, es más, me lo hubiera tomado a chufla, porque claro, que me hubiera llamado el candidato del PP a darme la enhorabuena y al día siguiente hubiera formado gobierno con Vox".

"¿A chufla? Se llama cortesía, se llama normas mínimas de la convivencia democrática, perdóneme", contestaba de inmediato Alsina. Mencionaba así el caso del presidente Sánchez, señalando que ha sido el único candidato que no ha llamado para felicitar al ganador de unas elecciones generales, un gesto que sí han realizado presidentes anteriores, con independencia a su posición política.

En respuesta, Puente priorizaba otros aspectos del sistema democrático, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Eso es mucho más importante que la cortesía de llamar" argumentaba el ministro. "Todas las cosas son importantes, porque la cortesía de reconocer quién ha ganado unas elecciones tiene que ver con esto que usted dice de reconocer el resultado electoral y ya luego intentaré yo gobernar. A mi no me parece una chufla", ha concluido Alsina.