Otegi, sobre la jugada del PSOE a Bildu: "Creen que la gente es boba, llevamos cuatro años juntos"

La resaca electoral del 28-M no deja de dar titulares. El último viene de la mano del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, acuciado por los movimientos de PNV y PSOE contra su formación. "El PNV y el partido socialista están intentando trabar una alianza, a la que han incorporado al PP", señala Otegi, con la intención de "quitarle" a los abertzales el gobierno de los ayuntamientos de Vitoria y Pamplona, y la Diputación de Guipúzcoa.

Así lo ha manifestado Otegi en una entrevista en Radio Euskadi, en la que ha arremetido duramente contra el PSOE de Pedro Sánchez: "No le puedes decir a la gente 'yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con Bildu, pero ahora no me gusta Bildu', porque no es creíble". Y es que considera "escandaloso" el cambio de actitud de estas formaciones (PNV-PSE), ante las próximas elecciones generales.

A su juicio, hay que dejarse de juegos, ya que "eso provoca un descrédito absoluto de la política y un aumento alarmante de la abstención". En esta línea, ha preguntado: "¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Ahora, no. Pero si llevamos cuatro años en el Ayuntamiento de Iruña (con PSN) haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote", ha insistido.

"A nosotros nos está pareciendo ciertamente un poco escandaloso que ahora, que además han convocado elecciones generales, alguien esté tratando de trabar una alianza claramente contra EH Bildu en el que se incorpora el Partido Popular. ¿El PSE, con el PNV, va a ser capaz de trabar una alianza en la Diputación de Guipúzcoa o en Vitoria para quitar a EH Bildu, que es la primera fuerza política, y dentro de 15 días se hace una campaña electoral para decir que el PP es muy malo y que no hay que votarle?", recalcaba Otegi.

Por todo ello, el coordinador general de EH Bildu ha manifestado que ellos tendrían capacidad para habilitar acuerdos con el PNV "en todos los sitios", pero también con el PSOE y con Podemos. "En función de la geometría que existe y de la sociología en cada sitio, podría ser con unos u otros, o podrían ser todos juntos. Por ejemplo, ¿por qué en determinados ayuntamientos no puede haber pactos a la izquierda del PNV?, ¿y por qué en otros no puede haber pactos con el PNV?", se ha cuestionado.

Y lejos de repetir lo que ocurrió con sus listas en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, Otegi ha asgurado que no irán expresos de ETA en las listas de su formación a las próximas elecciones generales del 23 de julio, meintras duda de si el PNV quiere "hacer presidente" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.