Pedro Sánchez celebra la victoria de Illa: "Teníamos razón, Cataluña quiere a España"

El PSOE ha preparado un gran acto en Cataluña para celebrar la victoria del primer secretario del PSC, Salvador Illa, el pasado domingo en las urnas. Una exhibición de fuerza que se produce a la vez que nos adentramos en la campaña electoral de cara a las elecciones europeas y en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha buscado apoyar al líder del PSC, al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y a la candidata a las elecciones europeas, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. "Un tres en raya" se comentaba en el gran acto político: Sánchez en el Gobierno de España, Illa en la presidencia de la Generalitat y Collboni en Barcelona. Que será un cuatro en raya si el PSOE gana las eleccciones europeas. El presidente del Gobierno busca un refrendamiento de la victoria de Illa de cara a las inminentes negociaciones con ERC para lograr la investidura del PSC.

El presidente del Gobierno ha celebrado ante 1.500 personas la victoria del 12-M y ha vaticinado que Illa será "un gran presidente" y juntos harán que "España y Cataluña avance en progreso y convivencia". Celebró, además, que en las elecciones autonómicas, "la ciudadanía dijo alto y claro que Cataluña también quiere a España". Si bien reconoció que "queda mucho por hacer", defendió lo que a su juicio es la solución socialista. “Teníamos razón con lo que hemos defendido. Es mucho más poderoso el perdón que el rencor, la convivencia que la confrontación, la unión y no la división”, reflexionó el líder socialista. “Teníamos razón los que estábamos en la oposición y le dijimos a Mariano Rajoy y a los responsables de lo que sucedió en 2017 que los problemas hay que enfrentarlos de frente. Y este es el fruto recogido el 12M, que no miramos a otro lado y hemos dado una solución viable a Cataluña y al conjunto de España”.

El secretario general del PSOE defendió además su proyecto económico y unas declaraciones que realizó esta semana y que sembraron la crítica tanto entre la oposición como entre sus propios socios, aunque evitó referirse a ellos y centralizó sus críticas en el PP. El presidente del Gobierno había defendido que la "economía española va como un cohete" en un foro económico, lo cual produjo las críticas de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien criticó su triunfalismo. En el PP, el portavoz Miguel Tellado respondió diciendo que "España no va como un cohete, Sánchez está en la luna". Ante esto, Sánchez ironizó sobre el "enfado" de los populares y aseguró que que hay muchas cosas que cambiar pero "sintámonos orgullosos de lo que hemos logrado en un contexto geopolítico tan difícil: Revalorizando las pensiones, subiendo el SMI o haciendo gratuito el transporte público". Sánchez ha asegurado que, tras el resultado de las elecciones en Cataluña, "España no se rompe y no se hunde, al contrario, es más próspera y está más unida".

Sobre el reconocimiento del Estado palestino por parte del Consejo de Ministros, promesa propia que le llevó a liderar una gira internacional para recabar apoyos europeos, el presidente ha asegurado que el miércoles anunciará la fecha del reconocimiento en el Congreso de los Diputados. De esta manera, retrasa la previsión que se había marcado el Ejeutivo -pero nunca confirmado- de que fuera el próximo martes el día del reconocimiento junto a otros países.