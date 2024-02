Pedro Sánchez abre la posibilidad a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para conseguir el "sí" de Junts en la amnistía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado hasta en cinco ocasiones que vaya a modificar la ley de amnistía para conseguir el voto de Junts. Sin embargo, si se abre cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar las investigaciones judiciales ante las continuas prórrogas. Así lo ha revelado en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde, el líder del Ejecutivo dirige a la negociación con los partidos independentistas en los próximos días para aprobar la ley de amnistía.

En la entrevista, el presidente del Gobierno, preguntado por las instrucciones judiciales, ha reconocido que hay algunas que "se alargan en el tiempo", y sobre ello, ha reconocido que "hay elementos que podemos incorporar de mejora" y que se pueden usar para "subsanar las dudas" de las formaciones independentistas. Ello sería posible con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, para limitar el tiempo de instrucción de los jueces.

Una concesión a los independentistas con el objetivo de que aprueben definitivamente la ley de amnistía. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha negado la posibilidad de reformar el Código Penal para cambiar la definición del delito de terrorismo. Una tesis que ha abonado Sumar en los últimos días. El presidente del Gobierno ha confiado que durante la negociación del PSOE en el Congreso se pueda aprobar la misma y ha valorado de ley “valiente”, “reparadora” y “constitucional” la ley de amnistía.

Según el presidente del Gobierno, la ley "entró" en el Congreso de los Diputados completamente constitucional y así tendrá que salir. Pide "firmeza" y "templanza" en el proceso de negociación nuevo en la Comisión de Justicia, y niega cambiar el texto de la norma para incluir los delitos de terrorismo y traición al Estado, como pide Junts, ante la posibilidad de una imputación al expresident catalán, Carles Puigdemont, en el marco de las investigaciones del "caso Voloh". “Ya dijimos con la votación que no. No es cuestión de ceder”, ha afirmado rotundo. Para Sánchez, es momento de templanza y firmeza”, ha respondido. El presidente ha vuelto a incidir en que el independentismo no es terrorismo y ha asegurado que tampoco son delitos de terrorismo las manifestaciones en Ferraz, por ejemplo.

El presidente del Gobierno ha criticado que la alternativa de PP y Vox sea la de “aplicar un 155 permanente”. Sobre la oposición del PP a la amnistía, Pedro Sánchez ha criticado que su voto en contra sea una "cortina de humo" para "tapar" que votan en contra de "medidas sociales y de la subida del SMI".

Sobre la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación, como exige, ERC, el presidente del Gobierno, lo ha descartado. "Iría en contra de lo que he ido abonando en estos años", ha asegurado. "Constitucionalmente es imposible e inviable", ha asegurado. "Mis pasos siempre han ido hacia el reencuentro. Y eso no lo resuelve un referéndum binario entre si se quiere ser español o catalán. Es que eso iría en contra de lo que yo he ido abonando y trabajando estos años".