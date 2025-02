Piden que se cierra una exposición del sindicato abertzale LAB por apología de ETA

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha pedido que se retire la exposición que ha organizado el sindicato LAB en el Parlamento de Navarra y que se ha inaugurado hoy “por contener materiales que suponen un apoyo al terrorismo de ETA y que insultan y atentan contra diversos representantes de instituciones públicas y privadas”.

Se muestran carteles a favor de los presos de ETA y que contienen mofas a la ex presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, entre otros representantes públicos, además del ex secretario del PSN, Roberto Jiménez, a la ex delegada del Gobierno de España en Navarra, Carmen Alba, o el expresidente de la CEN, José Antonio Sarria.

“El Parlamento de Navarra no debería permitir que se exhiban mensajes de este tipo, que atentan contra la convivencia en Navarra y suponen una falta de respeto a las víctimas de la banda terrorista ETA y contra los representantes de diversas instituciones públicas”. “Es una auténtica vergüenza que se utilice el Parlamento para este tipo de cuestiones”.

UPN ha censurado que “el voto a favor del PSN haya servido para abrir las instalaciones del Parlamento de Navarra a quienes siempre han estado a favor del terrorismo de ETA y en contra del progreso y del ámbito empresarial en Navarra, y que nunca han mostrado respeto hacia las formaciones políticas que piensan diferente”.

