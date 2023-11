Podemos aviva el debate de proponer a Irene Montero para las elecciones europeas

Podemos ya tiene su hoja de ruta para el futuro más inmediato. A falta de que ahora, su militancia la respalde, los morados siguen con su camino diferenciador de Sumar y abonan las claves para la ruptura de cara a unas próximas elecciones. Las más cercanas, las europeas. Un camino para el que los morados no han desechado la idea de su militancia de concurrir por separado al Parlamento Europeo y proponer a Irene Montero como cabeza de lista en Europa. Es una opción que se barrunta desde hace tiempo en Podemos y también en Sumar, aunque, de momento, sea lejana. El propio fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero ya abrió ese melón hace meses y la formación morada no la ha descartado en ningún momento.

La militancia de Podemos decide hoy la nueva hoja de ruta de su partido que será anunciada este mismo sábado con un objetivo claro de avalar su autonomía propia frente a Sumar. Si bien una de las enmiendas que la militancia ha hecho al texto con varias menciones, es la de impulsar a Montero en una candidatura separada de Sumar a las europeas, el partido –de momento– no la ha incluido en el nuevo documento político, aunque fuentes del partido aseguran que las enmiendas aceptadas o transaccionadas pueden incluirse en otros documentos programáticos o en la futura asamblea ciudadana estatal del partido. Precisamente, estas enmiendas aceptadas por el partido para incluir en futuros documentos han sido criticadas por exdirigentes morados, sobre todo por el tono de rechazo expresado en las enmiendas contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

El partido espera el «sí» de sus bases a su intención de no disolverse en Sumar, a su impulso para que Irene Montero continúe siendo ministra o a que los acuerdos electorales tengan lugar mediante primarias abiertas y sin vetos y así se lo ha preguntado a la militancia. En concreto, la formación morada formula la siguiente pregunta a su militancia. "¿Apruebas la nueva hoja de ruta de Podemos en la que se refuerza su autonomía, su fortalecimiento como organización, y la articulación de acuerdos preelectorales cuando estos sean útiles y siempre que las listas se configuren mediante primarias y sin vetos?".

Además, el texto definitivo morado que las bases deben aprobar blinda a la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero. Es decir, asegura su continuidad en el partido. El partido tilda a su dirigente de «claro referente» de Podemos y asegura que «debe seguir teniendo visibilidad» y «un papel fundamental» dentro de la actividad política junto a la secretaria general, Ione Belarra. El partido, además, sigue defendiendo la necesidad de que ésta continúe al frente de Igualdad. Esta es una de las demandas de los de Ione Belarra a PSOE y Sumar y que, denuncian, sigue sin ser contestada.

El documento político se arroja como una suerte de blindaje del partido ante los de Díaz para reclamar su autonomía. Mandan varios mensajes claros. Los votos de los representantes de Podemos en la legislatura no serán gratis. «Se deben negociar y nunca se regalan», avisan en un órdago claro a la dirección colegiada del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. Además, el partido, que se erige como fuerza transformadora que debe permanecer en el Gobierno, y avisa de que para apoyar o formar parte de cualquier gobierno de coalición en el futuro debe incorporarse una parte «sustancial» de su programa. Aventuran que realizarán propuestas más allá de sus responsabilidades de gobierno concretas. El partido también estipula un aviso a navegantes en un momento que la indefinición sigue reinando en Sumar, que todavía no se ha convertido oficialmente en un partido. Si bien Sumar si permite la doble militancia, los morados avisan de que siempre tendrán su propia hoja de ruta y sus órganos de dirección y que «en ningún caso» se disolverán en otro partido.

El partido denuncia que no se han visto cumplidas sus expectativas cuando señalaron a Yolanda Díaz como su candidata a las elecciones generales. «Lamentablemente, las expectativas no se han cumplido», destacan. Además, critican los resultados obtenidos en las urnas. Los resultados «no han sido los esperados» y critican el «error» de no respetar «el patrimonio político» de los suyos.