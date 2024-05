Podemos amaga con romper con el Gobierno si no cumple su compromiso de suspender los desahucios hasta 2028

Podemos insta al Ejecutivo a cumplir con el compromiso de suspender los desahucios hasta 2028 la próxima semana o, sino, retirará su apoyo al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Los morados votaron a favor del decreto que incluía ayudas al transporte y la rebaja del IVA a los alimentos tras arrancar al Gobierno el compromiso de paralizar de nuevo los desahucios, que cumple la última prórroga el próximo 15 de mayo.

El PSOE, entonces, registró en solitario una enmienda al decreto, que ahora se tramita como proyecto de ley con este prpósito, pero todavía no hay fecha prevista para proseguir con la tramitación de la norma tras que los grupos parlamentarios registraran sus enmiendas al articulado. Y, de hecho, el tiempo apremia y no se espera que se puedan aprobar las enmiendas en tiempo y forma de cara a la próxima semana. Así, la prohibición de ejecutar desahucios hipotecarios decaería la próxima semana y en el partido morado no tienen imputs positivos sobre que el PSOE retome la negociación para prorrogar la ejecución de desahucios.

“No nos queremos imaginar que el Gobierno de España no cumpla con Podemos (el Gobierno). Supondría un antes y un después en esta legislatura. Sería una pérdida de confianza en este Gobierno y no podríamos hablar de más medidas con este Gobierno”, ha avisado el portavoz morado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, quien ha puesto énfasis en el compromiso del Ejecutivo con su partido.

En la formación morada explican que, si bien se llegó a un acuerdo “de buena voluntad” para mantener la moratoria, de momento no tienen noticias por parte del PSOE sobre cuándo se materializará el compromiso. “No tenemos respuesta del Gobierno”, ha clarificado el portavoz morado. “Si este gobierno no cumple, que garantía tiene Podemos de que los próximos acuerdos a los que llegue Podemos con el Gobierno se vayan a cumplir”, se ha preguntado. Rotundo, ha asegurado Serna que “sería una ruptura de la confianza”. Para los morados, esto tiene que cumplirse “sí o sí”, si no, “va a torpedear, y hacer casi imposible el diálogo para que salgan otras medidas que sabemos que el Gobierno quiere traer a la Cámara”, ha sentenciado. La vía más rápida para prorrogar los desahucios sería la aprobación de otro decreto la próxima semana en el Consejo de Ministros, aunque, en Podemos desconocen sí esto se llevará a cabo y es por eso que amagan con la ruptura del apoyo en el Congreso de los Diputados al Gobierno para presionar al Ejecutivo, dada su minoría parlamentaria.