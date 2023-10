Podemos se desvincula del acuerdo entre PSOE y Sumar: solo preguntará a sus bases sobre su voto a Sánchez

Podemos continúa desvinculándose al completo del acuerdo negociado por Sumar para reeditar el Gobierno de coalición. Los morados no se sienten partícipes de las negociaciones que se han llevado a cabo, a pesar de que hayan estado coordinadas por un miembro de su ejecutiva, el también número dos de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Así, el partido morado, que busca una negociación bilateral con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, no preguntará a sus bases por si aprueban o no el contenido del acuerdo programático alcanzado entre PSOE y Sumar y se limitará a preguntar por el sentido de los cinco diputados morados en el Congreso de los Diputados en la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado la portavoz de Podemos, Isa Serra, en rueda de prensa. "Todas las decisiones importantes en Podemos las toman los inscritos y la investidura no puede ser de otro modo” , ha asegurado, para después especificar que preguntarán exclusivamente por la investidura de Sánchez. “No hemos formado parte del acuerdo entre el PSOE y Sumar y de lo que tenemos que preguntar es sobre la investidura de Sánchez” , ha zanjado.

En el partido se defiende esta postura al entender que no deben consultar sobre el acuerdo al no haber formado parte de las negociaciones. Más en un momento en el que está en duda de que los morados vuelvan a la mesa del Consejo de Ministros. La apuesta de los de Belarra pasa porque Irene Montero repita al frente del Ministerio de Igualdad, y a día de hoy hay total secretismo sobre este extremo, aunque los socialistas ya han dejado claro que en el futuro gobierno pelearán esa cartera.

Mientras, Sumar dejará en manos de los partidos que integran su coalición la decisión de ratificar o no el acuerdo de coalición alcanzado la semana pasada con el PSOE y no preguntará directamente a sus bases si deben o no apoyar la investidura de Pedro Sánchez que todavía no tiene fecha.

El partido que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, no puede de hecho preguntar a su militancia si refrenda o no el acuerdo alcanzado con su futuro socio de Gobierno al no estar organizado oficialmente como partido político. En Sumar restan importancia ante el hecho de que no puedan preguntar a su militancia por la satisfacción con el pacto y aseguran que su acuerdo “está siendo consultado internamente”, según ha defendido el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en rueda de prensa. “Hay formaciones que integran Sumar que lo van a hacer de diferentes maneras, que lo van a someter a la militancia para ratificarlo”.

Unas consultas que se producen a la vez que el PSOE somete a su militancia la pregunta de si respalda o no el acuerdo con Sumar y si avala las negociaciones con otras formaciones políticas para alcanzar los votos para la investidura, -obviando así la amnistía-.

IU, por ejemplo, convocará a su máximo órgano ejecutivo, la Coordinadora Federal, quien decidirá si refrenda el acuerdo programático y convocará una consulta a sus afiliados y simpatizantes para que hagan lo propio. Por su parte, los comunes consultarán a su militancia el acuerdo, al igual que Compromís, que lo hará después de que su ejecutiva se pronuncie sobre el acuerdo. Más Madrid no prevé realizar ninguna consulta, puesto que en sus estatutos no está reflejada la necesidad de realizar una consulta a la militancia sobre este pacto y dejan en manos de la dirección del partido, el aval al mismo.

Podemos sí consultó a su militancia en 2019 tanto el sentido de voto en la investidura, como su opinión sobre el acuerdo. Algo a lo que obligan los estatutos de Podemos y que, hasta ahora, siempre han cumplido. La última vez que la formación de Ione Belarra consultó a su militancia fue para que sus bases otorgaran el poder a su dirección para negociar un acuerdo con Sumar para el 23J.