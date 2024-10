Podemos se jacta de someter al Gobierno: "Tenemos cuatro votos imprescindibles"

Podemos ha encontrado la medida al Gobierno y busca aprovecharse de ello. Entiende el partido que pese a que han intentado acabar con ellos, -encumbrando a Sumar- no han podido y que ahora cuentan con la fuerza suficiente para poder someter al PSOE desde fuera del Ejecutivo, por la debilidad numérica del gobierno de coalición. Usan, también, un momento en el que ven al socio minoritario del Gobierno, Sumar, actuando al ralentí y tratan así, ser ellos, quienes ponen contra la pared al PSOE, como cuando eran ellos quienes estaban en Moncloa.

En un momento en el que los escándalos por supuesta corrupción, o el cerco de los propios socios en el Congreso por Viivenda, los morados aprietan todavía más al Ejecutivo. Este miércoles pudo vivirse un tenso rifirrafe entre el Ejecutivo y el partido morado. A dos bandas. Tanto con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, como con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, abrió fuego en el Congreso con el objetivo de diferenciarse a su vez, de Sumar. A la ministra de Vivienda la acusó de ser "rentista" al tener tres viviendas, a lo que ésta contestó diciendo que sus propiedades "no valen la mitad del chalet de Galapagar", en referencia a la vivienda comprada por el exvicepresidente Pablo Iglesias y la exminsitra de Igualdad, Irene Montero. A la también ministra de Hacienda la acusó de hacer las mismas políticas que haría la derecha.

En la resaca de la refriega parlamentaria, la líder de Podemos ahonda la tensión en el Ejecutivo y acusa a Rodríguez de "perder los papeles" y recurrir al "argumentario de la extrema derecha". Para los morados, ello se entiende por el "nerviosismo" del PSOE al ver que llevarán a término su amenaza de no apoyar los Presupuestos Generales del Estado si no se atienden sus exigencias de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y de bajar por ley el precio del alquiler. Según ha censurado la diputada morada en una entrevista en "Radicable", recogida por Ep, "el PSOE no acepta que haya una izquierda a su izquierda que le plante cara, que vaya más allá de los límites del PSOE. Una izquierda que responda a sus votantes y no a las presiones del PSOE".

La secretaria general del partido ha avisado de que tienen "cuatro votos imprescindibles" y que utilizarán para "seguir mejorando la vida de la gente". "Nos han dejado muy debilitadas pero no vamos a dejar de hacer política", ha avisado. La diputada cree que el Ejecutivo está "decepcionando" a los votantes progresistas y que la legislatura está "enterrada". De cara al futuro de la legislatura ha insistido en que las reclamaciones de su partido par aapoyar los Presupuestos tien objeto de evitar el "giro a la derecha" del Gobierno.