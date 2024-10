Podemos pide al Gobierno desclasificar los documentos del 23F tras los audios del Rey Juan Carlos I

Podemos pedirá al Gobierno que desclasifique todos los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F, a raíz de la publicación de los audios en los que el Rey Emérito Juan Carlos I y la actriz Bárbara Rey sobre el exmilitar Alfonso Armada.

Los morados han registrado este martes una proposición no de ley en este sentido al denunciar que las conversaciones entre ambos "arrojan serias dudas" sobre el papel del Rey Emérito en el 23F. "Es desconcertante", ha criticado el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna tras hacer oficial la iniciativa. "Pedimos al Ejecutivo que se desclasifiquen. No se puede dilatar por más tiempo", ha reclamado. El diputado incide en que "la sociedad no es menor de edad para que se le oculten estas informaciones". "Tendrían que haber sido desclasificados hace años", ha censurado.

El partido quiere conocer el "verdadero papel" que jugó el Rey. "Creemos que la Casa Real debería ser la primera interesada en despejar las dudas" tras los audios entre el Rey emérito y su amante. "Si fue ese héroe de la democracia, la Casa Real debería ser la primera interesada en la desclasificación de los documentos del 23F. Este lunes, la líder de Podemos, Ione Belarra, ya hizo la misma petición. En un vídeo publicado en la red social X, Belarra comenta que en esta conversación, publicada por OKdiario, el rey emérito le dice a Bárbara Rey que Alfonso Armada, que fue condenado por su participación en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, había guardado silencio tras pasar años en la cárcel.

(Habrá ampliación)