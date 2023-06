La cascada de "síes" a Sumar eleva la presión sobre Podemos

Toda la presión sobre Podemos. Hasta cinco partidos han confirmado ya su adhesión a Sumar en las últimas 48 horas para concurrir bajo el liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Drago, Más Madrid, Chunta Aragonesista, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Ara Més, son los partidos a la izquierda del PSOE que ya han ratificado un acuerdo o preacuerdo político para aunar fuerzas.

En las próximas horas llegarán más acuerdos, según aseguran desde Sumar. Se espera la confirmación oficial de Izquierda Unida y de los comunes, aunque su compromiso con el partido de la vicepresidenta es notorio y no se esperan grandes problemas. También el de Compromís, que previamente realizará una consulta telemática entre su militancia para confirmar su respaldo.

Este goteo de adhesiones a la plataforma Sumar eleva la presión sobre los morados, a la vez que los territorios del partido ya han dejado un mensaje claro, o pacto o rendición de la cúpula estatal. No llega la rúbrica de la firma entre Podemos y Sumar y quedan menos de treinta y seis horas para que se agote el plazo límite. El viernes a las 23:59 horas finaliza el plazo para que la izquierda a la izquierda del PSOE presente ante la Junta Electoral Central su acuerdo de coalición para concurrir en tiempo y forma a las generales. Si bien en la tarde del miércoles, las conversaciones entre el equipo morado y el de la vicepresidenta -liderado por Josep Vendrell y Rodrigo Amirola- parecían avanzar en algunos de los pormenores para firmar el acuerdo, a final de la noche esas sensaciones optimistas descarrilaron y se volvió al negativismo que llevan impregnando todas las negociaciones desde hace nueve días. En estos momentos, no hay avances que las partes implicadas comuniquen. Por la mañana, el nuevo portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, había lanzado un mensaje de "confianza y optimismo" y anunciaba la posibilidad de "buenas noticias" en las próximas horas.

El lunes, la ejecutiva nacional de Podemos había defendido su papel en la confluencia como actor determinante y si bien asumió que había que llegar a un acuerdo, dirigentes presentes en esa reunión pidieron no ser "humillados" por Sumar, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN. Para preservar las negociaciones, los portavoces del partido salieron a dar una rueda de prensa en la que evitaron elevar la tensión y tan solo mandaron el mensaje de que los "vetos" -en referencia a la ministra de Igualdad, Irene Montero- "torpedean la unidad". Fue el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien por la noche envenenó la negociación. Acusó directamente a Más Madrid, Compromís y los comunes de no querer firmar un acuerdo con Podemos. Esto lo negaron inmediatamente los partidos señalados y hasta llegó el desmentido por parte de Sumar, quien en boca del nuevo portavoz, Ernest Urtasun, negó las palabras de Pablo Iglesias.

Quien se borra de la foto es el partido de la exlíder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. Adelante Andalucía ha rechazado presentarse en coalición con Yolanda Díaz. Así lo ha decidido la ejecutiva del partido andaluz, que ha decidido concurrir en las generales por Cádiz o por Sevilla. Solo por una de las dos provincias.

A medio día, a la presión que han ejercido territorios importantes como Extremadura, Navarra o Galicia, se han sumado trece miembros de la dirección de Podem Catalunya, que ha abogado por adherirse a Sumar. "Consideramos que el mejor escenario para el país es la unidad entre Podemos y Sumar", reza el texto recogido por Ep, en el que los firmantes rechazan acuerdos con otros partidos que suponga la ruptura de la marca morada en Cataluña.