Podemos pone en jaque el decreto de Yolanda Díaz: "Que negocien"

Podemos tiene las manos libres en esta legislatura. Es el único partido que no tiene compromisos firmados con el Gobierno de coalición y pretende marcar su influencia, beneficiándose de esta parte. Así, ahora mismo, los morados están determinados a votar en contra de la reforma de subsidios que depende del ministerio de Trabajo que encarna la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los morados tienen ahora mismo en sus manos tumbar su decreto en medio de la guerra interna entre ambos partidos por el poder hegemónico en la izquierda.

A estas horas, no hay interlocución entre el Ministerio de Trabajo y los morados y los cinco votos del partido de Ione Belarra se hacen sudar y se tienen que negociar, según denuncian en el partido, donde, a estas horas, solo se mantienen conversaciones con el PSOE. Es Rafael Simancas quien interlocuta con la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestrynge, es decir, a un segundo nivel.

Ha sido la diputada de Podemos por las Palmas, Noemí Santana, quien ha avanzado el "no" de su partido a la reforma y ha avisado de la necesidad de que el Gobierno se mueva ante los "recortes" a las personas mayores de 52 años que son receptoras del subsidio de desempleo. "Ustedes, señores del gobierno, nos piden que en aras de esas mejoras votemos a favor del decreto y traguemos dejando en la estacada a un colectivo en especial vulnerabilidad y que tiene difícil inserción laboral", ha denunciado Santana. Los morados exigen al Gobierno que "negocien" para cambiar su voto. Sino, acabarán pulsando cinco botones rojo, lo que hará decaer el decreto. "Desde Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Les pedimos que escuchen, que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto", ha avisado Santana.

Fuentes del partido morado explican que no están pidiendo "nada complicado" y que están dispuestos a apoyar los otros dos decretos sin problemas, aunque creen que en el decreto anticrisis "falta ambición". Sin embargo, rechazarán apoyar el decreto de Yolanda Díaz si no hay un cambio previo. "No podemos", sentencian.

En el Ministerio de Trabajo se niegan a reformas al entender que las denuncias de Podemos son inciertas. "No hay recortes", aseguran. Solo habrá cambios, si es necesario, para introducir enmiendas al texto, y sólo una vez que el decreto esté aprobado hoy en el Senado. A la vez, en Sumar piden "responsabilidad" a Podemos y le acusan de estar pensando en el "cálculo electoral". Además, las criticas del partido de la vicepresidenta también van por la guerra interna entre ambas formaciones. Hay sensación de que los morados buscan venganza contra Díaz por la pelea interna en el Congreso de los Diputados y los vetos a Irene Montero.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, en tribuna, pidió al Pleno que apoyara el subsidio por desempleo por encima de "intereses" y "siglas políticas". Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso, ha hecho una oferta de última hora tanto a Podemos como a Junts para salvar in extremis el decreto. Un "sí" en la convalidación a cambio del compromiso del grupo de que se tramiten como proyectos de ley para realizar cambios a posteriori. "Tal vez no buscan estas mejoras, solo buscan tumbar decretos para presentarse al electorado como si fuesen las opciones más puristas", ha cargado Lois desde la tribuna. "Es un nuevo bloque muy curioso, el que apoya la investidura y hoy al parecer se presentan unidos contra la protección de las clases trabajadoras". Ha acusado al PP y Vox de votar "no" para hacer daño al Gobierno, pero ha asegurado que a quién dañan es a los ciudadanos. A Junts, de enfocar todo a la amnistía, y a Podemos de mantener su veto porque el decreto "viene del Gobierno o porque viene de Sumar".